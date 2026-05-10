Jejímu otci se to svého času povedlo, milovalo ho především německé publikum. O průlom na zahraniční scénu se pokoušeli mnozí zpěváci, zpěvačky i kapely všech možných žánrů, od popu přes nezávislý kytarový pop a rock až po black metal. Ne vždy ovšem s kýženým výsledkem.
V případě Karla Gotta není o čem diskutovat – od konce šedesátých let byl v Německu skutečnou hvězdou se vším všudy. Podepsal smlouvu s tamním vydavatelstvím Polydor, natáčel desky v němčině, získal si láskyplnou přezdívku „Die goldene Stimme aus Prag“ (Zlatý hlas z Prahy) a definitivně položil Německo na lopatky v roce 1978 titulní písní k animovanému seriálu Die Biene Maja, tedy Včelka Mája.
Zatímco Němci oblibovali Karla Gotta, v Polsku si v 70. letech oblíbili Helenu Vondráčkovou.
Opravdu zahýbat děním na světové hudební scéně – v tomto případě blackmetalové – se podařilo pražské skupině Master’s Hammer, vedené zpěvákem, textařem, skladatelem, výtvarníkem a písmomalířem Františkem Štormem.