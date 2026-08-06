„K Paříži mám výjimečný vztah, který se jen těžko popisuje. Je to město, kde se cítím sama sebou a zároveň naprosto anonymně. Patří k místům, která mě pro mou tvorbu inspirují nejvíc. Miluji, že kdykoli se procházím jejími ulicemi, tak z každého rohu zní jiný druh hudby. Už dlouho jsem věděla, že jedna z mých písní musí být o Paříži, místě, kam se stále vracím pro inspiraci,“ uvedla zpěvačka.
Stejně jako u I Could Be Mine se klipu ujal mladý režisér Jan Kellner, který video zároveň točil i sestříhal. Singl Paris nahráli v londýnském Eastcote Studios pod producentským vedením Sachi Skarbeka, vyšel 24. července. Tvorba Charlotte Gott se pohybuje na pomezí R&B a popu. „Paris“ je třetí skladba z chystaného debutového EP, které vyjde na podzim tohoto roku pod značkou Billion Streams Ententainment.
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Charlotte Gott vydala třetí singl. Fanouškům představila píseň Paris
Po singlech In Too Deep a I Could Be Mine je to zároveň třetí anglicky zpívaná skladba, kterou Charlotte představuje.
Ve videoklipu běhá mladá zpěvačka ulicemi Paříže, hraje na klavír u sklenky červeného vína, i zadumaně hledí do kamery.
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Zahradnice, modelka i popová hvězda. Charlotte Gott vydala druhý videoklip
Mladá zpěvačka na sebe poprvé výrazně upozornila už v roce 2019 duetem Srdce nehasnou, který nazpívala se svým otcem Karlem Gottem. Letos se představuje vlastní tvorbou a postupně vydává své autorské písně.