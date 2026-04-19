Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Autor:
  19:03
Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.
Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep. | foto: Matúš Toth, archiv Billion Streams Entertainment a GOTT Agency

Ivana Gottová, Karel Gott a jejich dcery Charlotte Ella a Nelly Sofie
Zpěvák Karel Gott se setkal 18. června 2019 v Praze s novináři a poskytl při té...
Charlotte Ella Gottová (8. března 2026)
Charlotte Ella Gottová předvedla své pěvecké schopnosti už jako třináctiletá v duetu se svým slavným otcem. Ačkoli Karel Gott říkal, že je prakticky hotová zpěvačka, držela se od té doby dál od záře reflektorů. Nyní vstupuje pod jménem Charlotte Gott do hudebního průmyslu.

Debutový singl vydá v den svých 20. narozenin 30. dubna 2026. Píseň s názvem In Too Deep bude první ukázkou z připravovaného EP, které vyjde na podzim letošního roku.

Bude modelkou nebo influencerkou? Krásná Charlotte Ella Gottová na to má

Fanouškům, kterých má na Instagramu přes 150 tisíc, ačkoli tam zatím uveřejnila jen pět příspěvků s několika fotkami, naznačila své plány už v pondělí, kdy se v Instastories objevila černobílá fotka z nahrávacího studia a přibyl odkaz na singl, který bude možné v den jejích narozenin najít na Spotify, Youtube a dalších platformách. V neděli večer pak přidala fotky a ukázku s datem vydání.

Skladba vznikla v londýnském studiu Eastcote pod vedením producenta Sachy Skarbeka, který napsal megahit Wrecking Ball pro Miley Cyrus a mnoho dalších světových hitů.

Píseň In Too Deep se pohybuje na pomezí současného R&B. EP vyjde pod mezinárodním labelem Billion Streams Ententainment a nabídne pět skladeb, které vznikaly v průběhu posledních dvou let.

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
