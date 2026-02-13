RECENZE: Láska mezi kapkami krve. Deska Charli xcx bolí na těle i na duši
Úhelný kámen anglické literatury už v minulosti inspiroval například zpěvačku Kate Bush k napsání jednoho z jejích největších hitů Wuthering Heights – vyšel v roce 1978 na jejím debutovém albu The Kick Inside. Britskou zpěvačku a skladatelku Charli xcx oslovila ke spolupráci na snímku Bouřlivé výšiny režisérka Emerald Fennellová. Původně doufala, že by Charli xcx do snímku přispěla alespoň jednou skladbou, ale zpěvačka byla podle vlastních slov Fennellové scénářem tak okouzlena, že se rozhodla doprovodit film celým albem.
Charli xcx, vlastním jménem Charlotte Emma Aitchisonová, s každým albem zkouší něco nového. Předchozí nahrávka Brat (2024) představila její představu taneční klubové hudby a Wuthering Heights, logicky pevně spjatá s filmem, je popisem toxického, sebezničujícího vztahu. V textech sice nikde nepadnou konkrétní jména nebo reálie, ale už v úvodní House s recitujícím Johnem Calem, bývalým členem kapely The Velvet Underground, se za doprovodu skřípavých, pod kůži se zařezávajících smyčců a plíživě znepokojivých zvuků ocitáme přímo na Drozdově a odkrajujeme první minuty příběhu nebezpečné vášně a lásky doprovázené třeskem skla.
Zpěvačka Charli XCX se v Londýně provdala za bubeníka skupiny The 1975
Zpěvačka sama prohlašuje, že více než hudbou se cítí být inspirována filmy (ostatně název jejího debutu True Romance odkazuje ke stejnojmennému filmu režiséra Tonyho Scotta podle scénáře Quentina Tarantina z roku 1993) a že v případě Wuthering Heights, ač nese její jméno, si není tak docela jistá, že jde o „její“ album.
„A vlastně mě to ani moc nezajímá. Co vím zcela určitě je, že je to oslava mé tvůrčí svobody a jsem z výsledku opravdu nadšená,“ říká Charli xcx a po pečlivém poslechu je třeba vzít její slova skutečně vážně. Dvanáct skladeb funguje jak v propojení s filmem, tak samy o sobě. Jejich základem jsou vypjaté emoce, dramatická aranžmá a neustálý pocit napětí, neklidu a ohrožení. Charlie xcx zpívá o naprostém odevzdání se milované bytosti (Dying For You), o lásce, která se zadírá do živého masa (Chains Of Love) a uvědomuje si, jak moc ji tento vztah ničí. Když v písni Altars zpívá, že „má mysl mi mučí tělo“, běhá z toho mráz po zádech.
Literární klasika jako film. Bouřlivé výšiny nabídnou ničivou lásku i drsnou přírodu
Po hudební stránce je album stejně intenzivní jako po textové. Kromě tanečně tepavé Dying For You jsou skladby především ve volnějším tempu s pestrou zvukovou texturou. Smyčce dobarvují atmosféru osudovosti, ale nikde ani stopa po patosu. I ve vypjatých okamžicích zachovává Charli xcx střídmost a odstup. Co od alba očekávat ostatně naznačil singl Chains Of Love. Ve spojení s videoklipem jde o skladbu, z níž se i po několikerém přehrání točí hlava a běhá mráz po zádech. Goticko-popový skvost, po němž následuje neméně dramatická a působivá Out Of Myself s neklidně tepající rytmikou. A znovu, emoce by se daly nabírat lopatou.
Wuthering Heights
Charli xcx
Deska má výtečnou dramaturgii, přímo vybízí k tomu, aby si člověk při poslechu před očima přehrával vlastní film, ne nutně ten, v němž hrají hlavní role Cathy a Heathcliff. V písničkách jsou zvraty, výbuchy vášně i okamžiky klidu a také cosi na způsob přestávky – ani ne minutu a půl dlouhá skladbička Open Up. I druhé dějství alba nabídne strhující okamžiky jako duet se zpěvačkou Sky Ferreirou Eyes Of The World v němž beat evokuje tep lidského srdce nebo na jednoduchém rytmu postavenou My Reminder.
Deska končí zasněně znějící Funny Mouth, jejíž pastorální náladu v jednu chvíli naruší sekané elektronické žahance a zase je vše jinak. „Všichni spí, probouzejí se/všichni sní a rozcházejí se“, znějí slova závěrečné skladby. Happy end? Záleží na úhlu pohledu a momentálním duševním rozpoložení. Při poslechu Wuthering Heights se zkrátka bohatě vyplatí být neustále na pozoru a vystříhat se s předčasných soudů.
