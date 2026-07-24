RECENZE: Nic nás nezachrání. Charli xcx se na novém albu skrývá i obnažuje

Na Charli xcx je cenné, že se nehodlá opakovat. Asi by pro ni a její spolupracovníky A. G. Cooka a Finna Keanea nebyl problém přijít s přímým pokračováním klubově-tanečního alba Brat, ale k čemu by to bylo? Je rok 2026, „spratkovské léto“ je pryč a místo ikonické zelené barvy je tu decentní černobílý obal s třemi velikány svého oboru. John Cale, Marc Jacobs a Martin Scorsese. Hudebník, módní návrhář a režisér. Music, Fashion, Film. A kde je samotná Charli xcx? Ukrytá v textech, fragmentech zvuků a melodií. Za kamerou, na kterou míří další kamera. Zabalená do kytarových riffů.
Velmi osobní deska, na níž se Charli xcx možná výrazněji než kdy předtím ohlíží za svým dosavadním životem.