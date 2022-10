Cos to, Móňo, provedla... Slavík přivítá zvučná jména a uctí Zagorovou

Zazpívají loňští vítězové Ewa Farna, Marek Ztracený a Mirai a na jevišti se vystřídají i další velká jména české pop music: Olympic, Jiří Korn, Dara Rolins, Vojtěch Dyk, Lucie s Filharmonií Hradec Králové, Vojtaano & Fast Food Orchestra.

Monika Absolonová připomene nedávno zesnulou držitelku devíti zlatých slavíku v kategorii zpěvaček, Hanu Zagorovou.

„Hanku jsem obdivovala jako zpěvačku už odmalička. Když jsem ji pak později potkala osobně, byla jsem překvapená, jak je nesmírně milá, vstřícná, lidská a empatická. Měla jsem to štěstí, že se z nás staly kamarádky a pravidelně jsme se potkávaly. Na Slavíka se těším a zároveň mám velký respekt, protože budu zpívat Hančinu píseň na její počest, a to mi bude způsobovat stres.

Mám k Hance velkou úctu a respekt a budu se bát, abych jí to nepokazila. Nerada bych, aby si někde v nebi říkala: ‚Cos to, Móňo, provedla.‘ To by mě moc mrzelo,“ říká Absolonová.

„Český slavík bude velkolepý. Výročí šedesáti let od založení této mimořádné ankety si to zaslouží. V minulosti jsem režíroval čtyři ročníky, ale letos jsem i kreativním producentem. To je taková třešnička na dortu v rámci mé práce. Jsem rád, že se mohu podílet na všech tvůrčích složkách a spolu s televizí jsem vybíral i interprety,“ říká režisér a kreativní producent Českého slavíka Pepe Majeský.

Už 12. listopadu se televizní diváci dozví, kdo zvítězil v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina, Hip Hop a Rap a také kdo vstoupí jako první do Síně slávy. Slavnostním večerem provede moderátorská dvojice Ondřej Sokol a Aleš Háma. Doplní je Tereza Pergnerová ve speciální backstage room, která vyroste v blízkosti Fóra Karlín.