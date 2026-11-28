Svou sbírku ocenění zkompletoval čtyřnásobný zlatý slavík Marek Ztracený. Po loňském druhém místě si v letošním ročníku o jedno umístění pohoršil a domů z předávání odjížděl jako čerstvý majitel bronzového slavíka.
„Pokaždé je to jiné. Mám radost, že fanoušci poslouchají moje písničky. Jako zpěváka mě těší, že na Letenské pláni to zabralo, jsem dnes na pódiu a můžu si užít hezký večer,“ uvedl po slavnostním večeru pro iDNES.cz Ztracený.
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Do konce roku mu v kalendáři zbývá posledních několik koncertů. Po jejich skončení má v plánu užít si volna s rodinou a dát si detox od sociálních sítí. Ihned se však pochlubil plány na příští rok. Rád by své fanoušky potěšil desítkou komorních koncertů na jeho oblíbené Šumavě, odkud sám pochází.
„Je hezké dělat velké i malé koncerty, hlavně musí být zajímavé. K tomu přidáme pár festivalů, protože by mi chyběl každotýdenní kontakt s fanoušky, tak to zase rozjedeme jako za starých časů,“ prozradil své plány bronzový slavík.
Bronzovou pozici se již potřetí za sebou podařilo v ženské kategorii obhájit Monice Absolonové, která sama přiznala, že ji hlasování fanoušků překvapilo a s oceněním ani nepočítala.
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„Mám hroznou radost, že někomu stojím za to, aby mi poslal hlasy. Měla jsem radost už jen z té nominace a říkala jsem si, že třikrát a dost. Moc vám děkuju,“ uvedla s nadšením.
Projev pro Gottovou, na sebe se nepřipravila
Na pódium Fora Karlín vystoupala pro ocenění v pátek večer hned dvakrát. Cenu v kategorii Objev roku převzala též za absentující vítězku Charlotte Gott, dceru legendárního dvaačtyřicetinásobného slavíka Karla Gotta.
„Měla jsem dneska nesmírné nervy, protože jsem věděla, že když získá cenu Charlottka Gottová, tak tam půjdu. Je to holčička, kterou znám od doby, kdy byla u maminky v bříšku. Extrémně mi na tom záleželo a poprvé v životě jsem si chystala proslov. Neřekla jsem ho ale tak, jak jsem chtěla. Úplně mě to rozhodilo a pro sebe jsem žádný proslov neměla,“ přiznala bronzová slavice.
Přílišným překvapením nebylo téměř každoroční první místo v kategorii Skupina roku pro teplickou kapelu Kabát. Rockeři se z důvodu koncertu na Slovensku v rámci svého podzimního turné slavnostního večeru nemohli zúčastnit. Stříbro putuje do rukou skupiny Chinaski. Její frontman Michal Malátný na na pódiu vyjádřil nesmírnou vděčnost fanouškům za jejich dlouholetou a neutuchající podporu.
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Pro bronz si přišla kapela Mirai, jejíž frontman Mirai Navrátil prozradil, že v příštím roce pro své příznivce chystají velkolepý koncert v pražském Edenu.
„Jsme moc vděční, děkuje za tu bednu, kam jsme se dostali. Je to moc hezké,“ poděkoval Navrátil za přízeň veřejnosti. „Eden připravujeme velmi intenzivně a je téměř vyprodaný. Spadl nám kámen ze srdce z toho, jestli někdo přijde,“ dodal ohledně chystaného megakoncertu.