Připomeneme její písničky. Český slavík uctí památku Anny Julie Slováčkové

Na webových stránkách Českého slavíka je možné hlasovat vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. Na galavečeru, který odvysílá TV Nova, se diváci také dozvědí, kdo letos vstoupí do Slavičí síně slávy a kdo se stane Absolutním slavíkem.
Český slavík uctí památku Anny Julie Slováčkové. V poctě předčasně zesnulé zpěvačky vystoupí její bývalý band s hosty. „Jsem rád, že si produkční tým, který s Aničkou spolupracoval na pořadu Tvoje tvář má známý hlas, vzpomněl a že nás oslovil, abychom na Aničku alespoň tímto způsobem zavzpomínali a připomněli tak její písničky,“ říká Felix Slováček mladší, který vystoupí po boku Marty Jandové a Milana Peroutky.
Byla jsem jen ta od Michala Davida. Thálie je zadostiučinění, říká Monika Absolonová
V přímém přenosu zazpívá čerstvá držitelka muzikálové Ceny Thálie za roli Judy Garlandové Monika Absolonová. „Na vystoupení se těším velmi, stejně jako na celé Slavíky. Budu zpívat poprvé živě s Vlastním bandem píseň Ukolébavka. Je pro mě speciální. Jedná se o vzkaz mým dětem, až tady jednou nebudu. Pro mě je ten text hodně důležitý a velmi niterný, proto se trochu bojím. Naposledy jsem na Slavících zpívala poctu Haně Zagorové, což bylo též osobní a silně emoční. Ani tentokrát jsem si to nezjednodušila. Doufám, že písnička osloví i diváky, to bych si moc přála,“ říká zpěvačka.
Českého slavíka vyhrála Farna. Síň slávy vítá Kubišovou, uspěl i Ztracený a Kabát
V loňském roce hlasy fanoušků poprvé vynesly Václava Noida Bártu „na bednu“ a letos si odbude další premiéru. „Na galavečeru Českého slavíka zahrajeme s kapelou Dymytry. Bude to moje první hraní na Slavíkovi, tak se na to velice těším. I když to bude lehce stresové, protože mám chvíli předtím koncert a budu muset přejet poměrně velkou dálku a skočit hned na jeviště a do přímého přenosu,“ prozrazuje Noid.
„Český slavík opět nabídne pestrou hudební nabídku. Pamětníci si zavzpomínají při nestárnoucích hitech Drupiho, který k nám jezdí již od druhé poloviny 70. let minulého století. Kapela Čechomor letos slaví čtvrt století od vydání své zásadní desky Proměny a spolupráce s Lenkou Dusilovou. Oslavíme čtyřicet let od založení skupiny Lucie. Pro mladší publikum bude lákadlem vystoupení Bena Cristovao nebo některého z nominovaných v kategorii Trinity Bank Objev roku,“ říká kreativní producent a režisér Pepe Majeský.
Vítěz této kategorie během přímého přenosu od partnera ankety Trinity Bank obdrží finanční odměnu ve výši 200 tisíc korun. O titul se letos uchází čtveřice nominovaných: Mat213, Renne Dang, Šimon Opp a rocková skupina Jamaron.