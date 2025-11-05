Připomeneme její písničky. Český slavík uctí památku Anny Julie Slováčkové

  19:31
Na udílení cen Český slavík 2025, které se bude konat 21. listopadu, vystoupí Monika Absolonová, Richard Krajčo, Václav Noid Bárta, Lucie či třeba italský zpěvák Drupi. Kdo převezme ocenění pro nejpopulárnější interprety, rozhodnou hudební fanoušci. Hlasovat mohou do půlnoci 9. listopadu.
Zpěvačka Anna Julie Slováčková v klipu Léto

Zpěvačka Anna Julie Slováčková v klipu Léto | foto: Kristýna Mrzenová

Galavečer Českého slavíka 2025 odvysílá TV Nova 21. listopadu ve 20:20.
Na webových stránkách Českého slavíka je možné hlasovat vždy maximálně pro šest interpretů v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap. Na galavečeru, který odvysílá TV Nova, se diváci také dozvědí, kdo letos vstoupí do Slavičí síně slávy a kdo se stane Absolutním slavíkem.

Český slavík uctí památku Anny Julie Slováčkové. V poctě předčasně zesnulé zpěvačky vystoupí její bývalý band s hosty. „Jsem rád, že si produkční tým, který s Aničkou spolupracoval na pořadu Tvoje tvář má známý hlas, vzpomněl a že nás oslovil, abychom na Aničku alespoň tímto způsobem zavzpomínali a připomněli tak její písničky,“ říká Felix Slováček mladší, který vystoupí po boku Marty Jandové a Milana Peroutky.

Byla jsem jen ta od Michala Davida. Thálie je zadostiučinění, říká Monika Absolonová

V přímém přenosu zazpívá čerstvá držitelka muzikálové Ceny Thálie za roli Judy Garlandové Monika Absolonová. „Na vystoupení se těším velmi, stejně jako na celé Slavíky. Budu zpívat poprvé živě s Vlastním bandem píseň Ukolébavka. Je pro mě speciální. Jedná se o vzkaz mým dětem, až tady jednou nebudu. Pro mě je ten text hodně důležitý a velmi niterný, proto se trochu bojím. Naposledy jsem na Slavících zpívala poctu Haně Zagorové, což bylo též osobní a silně emoční. Ani tentokrát jsem si to nezjednodušila. Doufám, že písnička osloví i diváky, to bych si moc přála,“ říká zpěvačka.

Českého slavíka vyhrála Farna. Síň slávy vítá Kubišovou, uspěl i Ztracený a Kabát

V loňském roce hlasy fanoušků poprvé vynesly Václava Noida Bártu „na bednu“ a letos si odbude další premiéru. „Na galavečeru Českého slavíka zahrajeme s kapelou Dymytry. Bude to moje první hraní na Slavíkovi, tak se na to velice těším. I když to bude lehce stresové, protože mám chvíli předtím koncert a budu muset přejet poměrně velkou dálku a skočit hned na jeviště a do přímého přenosu,“ prozrazuje Noid.

„Český slavík opět nabídne pestrou hudební nabídku. Pamětníci si zavzpomínají při nestárnoucích hitech Drupiho, který k nám jezdí již od druhé poloviny 70. let minulého století. Kapela Čechomor letos slaví čtvrt století od vydání své zásadní desky Proměny a spolupráce s Lenkou Dusilovou. Oslavíme čtyřicet let od založení skupiny Lucie. Pro mladší publikum bude lákadlem vystoupení Bena Cristovao nebo některého z nominovaných v kategorii Trinity Bank Objev roku,“ říká kreativní producent a režisér Pepe Majeský.

Vítěz této kategorie během přímého přenosu od partnera ankety Trinity Bank obdrží finanční odměnu ve výši 200 tisíc korun. O titul se letos uchází čtveřice nominovaných: Mat213, Renne Dang, Šimon Opp a rocková skupina Jamaron.

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

