GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Zpěvák Richard Krajčo během vystoupení na Českém slavíku 2025 (21. listopadu 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jindřich Göth
  10:00
Tak je to tady. Dosud zdánlivě nepřemožitelný Český slavík Marek Ztracený skončil jako druhý a vítězem v kategorii Zpěvák se stal Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry. Alespoň nějaký náznak vzruchu v jinak strnulé, nekonečné nudě.

Nebavme se o úrovni přímého přenosu – snůška, nebo spíš pořádná nůše trapných a nevkusných pokusů o žert z úst moderátorského dua za to nestojí. Ostatně sami pánové Háma a Sokol hned na úvod všechny v plénu i u obrazovek ujistili, že večer to bude dlouhý, nabitý sebepropagací a prostý kultivovaného humoru.

Pojďme k tomu, oč na Slavíkovi jde až v poslední řadě, a přitom by to mělo být jeho hlavní náplní. K hudbě.

Richard Krajčo se smyčci za zády znovu dokázal, že se žádného kýče nebojí a Lucie dýchavičnou prezentací ploužáku Marie znovu rozvířila pochybnosti o své současné existenci.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

„Nekultivovaný" Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

J.A.R. se loučili v pražské Lucerně. Bez Klempíře, ale s řadou speciálních hostů

Koncert kapely J.A.R.v pražské Lucerně před ohlášenou pauzou na neurčito (17....

Jako každoročně odehrála 17. listopadu v pražské Lucerně kapela J.A.R. speciální narozeninový koncert. Letos bylo ale jejich vystoupení výjimečné i z jiných důvodů. Na pódiu chyběl klíčový člen Oto...

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

V seriálu Simpsonovi zemřela další dlouholetá postava. Fanoušci jsou zmatení

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková. (19. listopadu...

V seriálu Simpsonovi zemřela dlouholetá postava Alice Glicková, varhanice ve springfieldském kostele. Zkolabovala u klavíru během bohoslužby. V seriálu se objevovala 34 let. Fanoušci jsou z její...

Kdo je ve finále show Zrádci 2 a kolik zrádců je mezi nimi

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Posledních šest soutěžících se dostalo do finále reality show Zrádci 2. Kolik zrádců je mezi nimi? Pokud sledujete show v televizi, která se vysílá o týden později než na streamovací platformě...

23. listopadu 2025

KVÍZ: Když máš v chalupě orchestrion. Jak dobře znáte seriál Chalupáři?

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriálový evergreen Chalupáři máme spojený s létem – televize jej zpravidla reprízují o prázdninách – ale premiéru měl na podzim. Přesně před padesáti lety, tedy 23. listopadu 1975. Pokud se na...

vydáno 23. listopadu 2025

Trému neznala, chválila ji i Streisandová. Kozderková si šla ze špitálu drhnout hrob

Premium
Portrét Laďky Kozderkové ze 60. let.

Bývá označována za první velkou hvězdu muzikálů v Československu. Sama měla tento divadelní žánr nejraději, i když v domovském Hudebním divadle v Karlíně hrála i v operetách. Osud nadělil Laďce...

22. listopadu 2025

TELEVIZIONÁŘ: Nejen hajný Kuba. Jaroslav Satoranský je hlavně herec gentleman

Jaroslav Satoranský během vzniku dokumentu v režii Ondřeje Kepky

Je mu pětaosmdesát let, příští rok uplyne šedesát let od chvíle, kdy se stal členem pražského Divadla na Vinohradech, a několik generací vyrůstalo s jeho hajným Kubou z večerníčku Krkonošské pohádky.

22. listopadu 2025  15:56

Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Václav Noid Bárta vyhrál kategorii zpěvák roku (21. listopadu 2025)

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka...

22. listopadu 2025  12:03

GLOSA: Český slavík si utahoval sám ze sebe. Ale stačí to k obhajobě?

Premium
Ondřej Sokol, Aleš Háma a Jiřina Bohdalová během vyhlašování (21. listopadu...

Proč se národ vlastně ještě dívá na televizní přenos Českého slavíka? Snad pro utopickou možnost, co kdyby se tentokrát náhodou něco změnilo a co kdyby se přece jen letos něco stalo. Nezměnilo a...

22. listopadu 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Českého slavíka v kategorii zpěváků letos překvapivě získal Václav Noid Bárta, který na druhé místo odsunul Marka Ztraceného. Mezi zpěvačkami vítězství obhájila Ewa Farna, mezi kapelami Kabát a v...

22. listopadu 2025  8:01

„Nekultivovaný" Český slavík: absolutní vítězkou Ewa Farna, překvapil Noid Bárta

Ewa Farna, absolutní slavice 2025 (21. listopadu 2025)

Český slavík 2025 zná vítěze. Zpěvačkou roku a absolutní vítězkou je Ewa Farna. Zlatým slavíkem se stal Václav Noid Bárta. Nejoblíbenější písničku posluchačů Rádia Impuls nazpíval Marek Ztracený,...

21. listopadu 2025  6:19,  aktualizováno  23:54

Truhlář, rebel, básník. Vladimír Mišík nikdy neztratil tvář, na nové album se necítí

Vladimír Mišík (23. 06. 2019)

Zpěvák, který nikdy neztratil tvář. Vladimír Mišík se po Jiřím Suchém, Martě Kubišové a Václavu Neckářovi stává čtvrtým členem slavičí Síně slávy – jako hlas generace, která věděla, co znamená zpívat...

21. listopadu 2025

RECENZE: Podezřelý guláš, den blbec. Jak baví nezávislý film Švábi, který točili v bytě

65 % Premium
Z filmu Švábi

Přesně jako Švábi; tak má vypadat osvěžující nezávislý debut. Režisér Luboš Kučera jej natočil podle vlastního scénáře ve vlastním bytě za čtyřicet tisíc korun - a baví.

21. listopadu 2025

RECENZE: Dojde i na odzpívaný sex. Jinak ale druhá Čarodějka především silně slzí

55 % Premium
Z filmu Čarodějka: Druhá část

Necelý rok po premiéře první poloviny filmového přepisu muzikálu Čarodějka vstupuje do kin Čarodějka: Druhá část, jen o málo kratší, zato o hodně plačtivější. Navíc dlouho oddaluje okamžik propojení...

21. listopadu 2025

RECENZE: Velké divadlo, menší hlasy. V Brně uvedli Alcinu s Magdalenou Koženou

Magdalena Kožená jako Alcina v inscenaci Händelovy stejnojmenné opery v...

Národní divadlo Brno získalo pro čtyři představení své inscenace Händelovy opery Alcina Magdalenu Koženou. Tu v Česku známe vlastně jen z koncertů, za jejími jevištními kreacemi se muselo do ciziny.

21. listopadu 2025  11:01

