GLOSA: Kýč, trapno a promo. Českému slavíkovi je jedno, co se na hudební scéně děje

Nebavme se o úrovni přímého přenosu – snůška, nebo spíš pořádná nůše trapných a nevkusných pokusů o žert z úst moderátorského dua za to nestojí. Ostatně sami pánové Háma a Sokol hned na úvod všechny v plénu i u obrazovek ujistili, že večer to bude dlouhý, nabitý sebepropagací a prostý kultivovaného humoru.
Pojďme k tomu, oč na Slavíkovi jde až v poslední řadě, a přitom by to mělo být jeho hlavní náplní. K hudbě.
Richard Krajčo se smyčci za zády znovu dokázal, že se žádného kýče nebojí a Lucie dýchavičnou prezentací ploužáku Marie znovu rozvířila pochybnosti o své současné existenci.