Mám v zadku motor, ale zároveň se učím i relaxovat, říká Slavice Ewa Farna

Českého slavíka opět ovládla Ewa Farna. Získala zlatou trofej v kategorii Zpěvačky a je i Absolutní slavicí. Střídání stráží ovšem nastalo na postu zpěváků – dosud zdánlivě nepřemožitelného Marka Ztraceného sesadil z trůnu Václav Noid Bárta.

„Obhájit každé další vítězství je velká výzva a tlak, který na vás doléhá z okolí. Takže úplně chápu Marka Ztraceného, když na pódiu řekl, že se mu ulevilo. Jsem šťastná, že jsem si to dneska mohla odnést já. Myslím, že mám za sebou pracovně velmi úspěšný rok a že Slavík není třešinka na dortu bez dortu,“ svěřila se na slavnostním ceremoniálu Ewa Farna.

Na otázku, jak zvládá vysoké pracovní nasazení, čítající mimo jiné přípravu tří koncertů v pražském Edenu, odpověděla bezprostředně: „Stejnou otázku si pokládám sama sobě. Jsem šťastná, že se to děje, že se to děje právě mně. Jsem holka z vesnice, mám v zadku motor a jsem toho názoru, že život by se měl žít naplno. Taky si myslím, že mám koule, baví mě výzvy. Zároveň je jasné, že je potřeba to vybalancovat, na nějakou chvíli vypnout, relaxovat, nejet jen na výkon. A to se učím,“ dodala zpěvačka.

Pokud měl někdo na letošních Slavících ze svého vítězství opravdu upřímnou radost, pak Václav Noid Bárta, frontman kapely Dymytry.

„Je to krásný pocit, emoce mám rozložené po celém těle. Úplně mi to asi dojde až zítra nebo pozítří. Dnešek byl hodně akční, přijel jsem sem z koncertu, takže jsem dorazil o něco později než ostatní. Převlékal jsem se z metalových hadrů do smokingu, takže jsem už docela vyšťavený, ale šťastný,“ usmíval se Bárta.

„Že sesadím Marka Ztraceného by mě nenapadlo ani ve snu, takže jsem neměl připravenou ani žádnou speciální řeč. Říkal jsem si, že kdyby to byl bronz, bylo by to krásný. Ale zlato mě úplně rozflákalo.“

Na otázku, zda není „jen“ z druhého místa rozčarovaný, odpověděl Marek Ztracený jednoznačně, že nikoliv.

„Stříbrná pozice rozhodně není důvod k truchlení. Kdyby mi někdo před patnácti lety nebo dvaceti lety řekl, že získám zlatého nebo stříbrného Slavíka, poslal bych ho do blázince. Už loni jsem cítil, že Vašek Bárta si toho Slavíka strašně moc přeje a psal jsem mu, že až jednou nebudu Slavík já, chci, aby to byl on. Což se stalo a mám z toho dobrý pocit. Pro mě je stejně největší výhra když koncertuju před plným sálem nebo stadionem,“ svěřil se Ztracený.

