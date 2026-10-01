Pocta legendám. Český mejdan s Impulsem zavzpomíná na Karla Gotta i Nedvědy

O atmosféru jubilejního mejdanu se 17. října v O2 areně postarají Mirai, Chinaski, Olympic, Mig 21, Lucie Vondráčková a v roli speciálního hosta Richard Krajčo. Ale výjimečný večer si žádá i překvapivé momenty. Na pódiu se tak letos objeví i muž, bez kterého by pořádný Český mejdan nebyl úplný a který stál i u zrodu této domácí hudební tradice. Svou účast potvrdil mejdanový král Michal David.
Český mejdan s Impulsem ale připomene i Karla Gotta. Ten se právě před deseti lety v O2 areně na prvním ročníku této akce velkolepě vrátil po vážné nemoci na scénu i s písní Země vstává. Jubilejní ročník proto na tento mimořádný okamžik nezapomene a Karla Gotta v O2 areně speciálně uctí.
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Telefonát od Gotta. Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupí i Richard Krajčo
Český mejdan s Impulsem bude 17. října patřit nejen velkým jménům české hudby, ale také příběhům a legendám, které se nesmazatelně zapsaly do její historie. Jedním z výrazných momentů večera bude Pocta Nedvědům. Hudební poklonu svým tátům složí přímo na pódiu Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší.
A bude se také premiérově zpívat. Moderátoři Rádia Impuls Olga Lounová a Vlasta Korec si pro letošní mejdan připravili vlastní společnou píseň Zapaříme podle plánu aneb Jedem, kterou posluchači Impulsu už z Ráááádia znají. Živě zazní právě v O2 areně.
Jubilejní 10. ročník Českého mejdanu s Impulsem tak nabídne setkání generací, velké hity, současné hvězdy i vzpomínky na ty, kteří českou hudbu výrazně ovlivnili.