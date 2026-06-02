Telefonát od Gotta. Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupí i Richard Krajčo

Richard Krajčo se společně s kapelou Kryštof představil na třetím ročníku Českého mejdanu s Impulsem. Na chystaném desátém vystoupí sólově, s komorním doprovodem, ale i tak slibuje show se vším všudy a doufá, že publikum potěší a pobaví.
Tato tradiční podzimní hudební akce má pro Richarda Krajča zásadní význam – díky níž totiž začal spolupracovat s Karlem Gottem. Ten byl v publiku na zmíněném třetím ročníku v roce 2018 a vystoupení kapely Kryštof ho zaujalo natolik, že si sehnal číslo na Richarda Krajča a oslovil ho.
„Tehdy mi zavolal na fotbal, junior měl zápas a já jsem si myslel, že si ze mě někdo dělá legraci. Myslel jsem, že mi volá nějaký imitátor z rádia, a tak jsem mu to poprvé položil. A on se nevzdal, zavolal mi znovu a vysvětlil, že je to skutečně on, že byl na mejdanu a pochválil náš koncert a dechovou sekci. Tohle nás vlastně přiblížilo k sobě a spojilo pro další události a spolupráci,“ vzpomíná Krajčo dodnes na telefonát od slavného pěvce.
Premiérovou účast na Českém mejdanu potvrdila Lucie Vondráčková a slíbila, že se návštěvníci dočkají jejích největších hitů, mezi něž patří Strach, Vzkaz v láhvi či Vítr.
Návrat na mejdanovou scénu přislíbil i Mirai Navrátil, který si s kapelou Mirai ještě před velkým koncertem v Edenu užije pódium O2 areny.
„Je to místo, které máme spojené se silnými zážitky, zásadními momenty v rámci naší kariéry a cesty. Takže vždycky, když se tam vrátím, projede mnou intenzivní pocit. Moc se těším,“ nechal se slyšet ve vysílání Impulsu Mirai Navrátil.
Chinaski jsou s Českým mejdanem spjatí už od dob prvního ročníku v roce 2016 a od té doby se na něj vrátila už několikrát. Olympic snad ani není nutné nějak podrobněji představovat a co se týče Mig 21 v čele s energickým a charismatickým Jiří Macháčkem, pro ně bude jubilejní ročník prvním, na kterém vystoupí.
Večerem provede moderátorské duo Vlasta Korec a Olga Lounová, vstupenky jsou k mání v obvyklých předprodejích.