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V sobotu proběhl v pražské O2 areně jubilejní desátý Český mejdan s Impulsem, na kterém vystoupily skupiny Olympic, Chinaski, Mirai a další hvězdy české hudební scény. Michal David se dočkal královské koruny, vzpomínalo se na Karla Gotta, Jan Nedvěd poslal dojemný vzkaz. Už nyní si fanoušci mohou kupovat v předprodeji vstupenky na 11. ročník, který se uskuteční 16. října 2027 na stejném místě. První oznámenou hvězdou je Lucie Bílá.
Autor: Bára Chlebová
Český mejdan s Impulsem zahájila v sobotu v O2 areně legendární skupina Olympic. Petr Janda při vítání diváků označil Olympic za „předkapelu“ celého večera. „Trochu jsme byli naštvaní, že nás dali jako předskokany, když se lidi ještě trousí, teprve si to sedá, ale rozjelo se to a já byl nadšený,“ řekl po koncertu Impulsu Petr Janda.
Autor: Bára Chlebová
Český mejdan s Impulsem byl poctou legendám. Tou je na českém hudebním poli skupina Olympic. „Když mi řekli poprvé ve čtyřiceti, že jsem legenda, tak jsem se tomu smál. Teď už je mi to v podstatě fuk,“ říká Petr Janda.
Autor: Bára Chlebová
Skupina Olympic rozpumpovala publikum písněmi z nové desky Bombarďák i starými peckami, jako jsou Jasná zpráva nebo Okno mé lásky, které O2 arena s kapelou zpívala jako obří sbor. Poslední song jejich setu, Dej mi víc své lásky, zpívali fanoušci zpočátku sami.
Autor: Bára Chlebová
Skupina Olympic se nakonec dočkala ovací vestoje. Koncert z první řady sledovala jako nadšená divačka Lucie Vondráčková, kterou vystoupení teprve čekalo. „Pro mě je to zázrak,“ reagoval Janda na reakce fanoušků.
Autor: Bára Chlebová
Tady už Vondráčková sama zpívá.
Autor: Bára Chlebová
Vondráčková vystoupila se speciálním hostem Michalem Davidem a zazpívali duet Byla to láska.
Autor: Bára Chlebová
Pro Michala Davida bylo na Českém mejdanu s Impulsem připraveno překvapení v podobě korunovace. Zpěvák vystupoval v pátek na Slovensku a musel se do Prahy dopravit letecky, aby Český mejdan s Impulsem stihl.
Autor: Bára Chlebová
Michal David byl během koncertu korunován „mejdanovým králem“. Byl totiž už u prvního ročníku a pomáhal s produkcí. Zazpíval také svou píseň Mejdan podle plánu v nové funky verzi.
Autor: Bára Chlebová
Publikum Českého mejdanu zvedla ze židlí i skupina Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem, který diváky vyzval, aby šli tančit do uliček.
Autor: Bára Chlebová
Jiří Macháček rozvášnil O2 arenu během desátého Českého mejdanu s Impulsem.
Autor: Bára Chlebová
Skupina Chinaski hrála na Českém mejdanu s Impulsem už počtvrté. Byla i na úplně prvním ročníku.
Autor: Bára Chlebová
Zahráli i song První signální, ve které je zmínka o Karlu Gottovi. „Pan Gott dělal desku, kam chtěl mladší autory, tak jsem mu jednu napsal a zíral jsem ve studiu, jaký je to profík. Byla to ikona, do které se snadno strefuje, ale poznal jsem, že byl velký borec,“ řekl Impulsu Malátný.
Autor: Bára Chlebová
Připomenout Karla Gotta přišel Petr Kolář. Gott se totiž před deseti lety na prvním ročníku této akce v O2 areně velkolepě vrátil na scénu po vážné nemoci s písní Země vstává.
Autor: Bára Chlebová
Moderátoři Rádia Impuls Olga Lounová a Vlasta Korec si pro letošní mejdan připravili vlastní společnou píseň Jedem.
Autor: Bára Chlebová
„O Vlastovi Korcovi to málokdo ví, ale on je vystudovaný zpěvák a my jsme napsali píseň Jedem, která už běží v rádiu. Mejdanová hymna, lidi zpívali, bylo to úžasné,“ pochvalovala si Olga Lounová.
Autor: Bára Chlebová
Jubilejní ročník Českého mejdanu s Impulsem se nesl v duchu pocty legendám. Jako moderátorské legendy vystoupili na pódiu Alexander Hemala a Zuzana Bubílková.
Autor: Bára Chlebová
„Důležité je ukázat, že ještě žijeme a chodíme,“ řekla Zuzana Bubílková po svém vystoupení coby moderátorská legenda na Českém mejdanu s Impulsem.
Autor: Bára Chlebová
Díky Impulsu měla skupina Mirai před deseti lety poprvé možnost vystoupit v O2 areně.
Autor: Bára Chlebová
Na desátém ročníku svým vystoupením Mirai celý koncert uzavřeli.
Autor: Bára Chlebová
Příští ročník Českého mejdanu s Impulsem se uskuteční na stejném místě 16. října 2027 a první ohlášenou hvězdou je Lucíe Bílá.
Autor: Bára Chlebová
Český mejdan s Impulsem zůstává věrný tomu, co mají jeho návštěvníci nejraději – velká jména, velké hity a velký společný mejdan v O2 areně. Vstupenky na 11. ročník jsou už nyní v předprodeji.
Autor: Bára Chlebová