Do pražské O2 arény se po roce vrátil Český mejdan s Impulsem. Na pódiu se představil Marek Ztracený, kapela Jelen, Marie Rottrová nebo Michal David. Ten během jedné z písní sdílel pódium s další hvězdou večera, písničkářem Xindlem X.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Všechny hity tam samozřejmě nenacpu. Když jsem se dozvěděl, že budu hrát čtyřicet minut, snažil jsem nějak sestavit setlist, ale pořád mi jich spousta přebývala. Nakonec mi to vyšlo na osm písniček,“ svěřil se pro iDNES.cz.
I on si pozornost publika náležitě užíval a zavítal se pozdravit i mimo pódium.
Před koncertem Ztracený sliboval, že se pokusí zvednout diváky ze židle. A to se mu povedlo.
Speciálním hostem letošního Českého mejdanu s Impulsem byl slovenský zpěvák Palo Habera.
Na pódium se v sobotu večer podívala také dnes již legendární Marie Rottrová.
V bílém kostýmku svým nezaměnitelným hlasem celou arénu doslova okouzlila.
