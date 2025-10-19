|
OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera
KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?
Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...
Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...
OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu
Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně
Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...
Zpověď tajemníka. Žil jsem život Karla Gotta, odešel jsem z něj kvůli Ivaně, říká
Poprvé Karla Gotta uviděl na pódiu jako jedenáctiletý chlapec, a už tehdy si slíbil, že s ním jednou bude spolupracovat. Jak řekl, tak udělal, nejslavnějšímu českému zpěvákovi všech dob zasvětil...
Do Prahy vtrhne masa smrti. Výstaviště vypraví blackmetalovou hostinu
Ikonický pražský festival blackmetalových kapel se vrací s doposud nejambicióznějším ročníkem. Po dvou letech očekávání se Prague Death Mass znovuobjeví v plné síle a nabídne pět nocí nesvatých...
Tři tenoři mezi vrtulemi. Jak se Donutil, Polívka a Zedníček poprvé sešli před kamerou
Ono se řekne, natočíme hezký seriál s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem. Ale který čaroděj zařídí, aby se ti tři ultravytížení pánové sešli? Viděli jste jejich nabouchané...
Komedie s Orozovičem a Krejčíkovou uvrhla kavárenské povaleče do hor Nepálu
Příběh o lásce, která nečekaně vzplane uprostřed hor. Nová romantická komedie Rudolfa Havlíka podepsaného pod filmy Po čem muži touží či Bábovky provede diváky po vysokohorských lokacích v Česku i ve...
Z O2 areny do Letňan. V červenci se do Prahy vrátí hitmaker Pitbull
Raper a hitmaker i Armando Christian Pérez, známý jako Pitbull, se po červnovém koncertě ve vyprodané O2 areně vrátí v roce 2026 do Prahy. Vystoupí 26. července v areálu letiště v Letňanech a...
Skvělé seriály často ve finále zklamou. Závěrečné Stranger Things chtějí být jiné
Jeden z největších seriálových fenoménů současnosti Stranger Things se nevyhnutelně řítí do finále. První čtyři epizody páté řady, která uzavře události v městečku Hawkins, budou mít na Netlixu...
Ve 48 letech zemřel Sam Rivers, baskytarista Limp Bizkit
Metalovou kapelu Limp Bizkit zasáhla smutná zpráva. V sobotu ve věku 48 let zemřel její baskytarista Sam Rivers. Kolegové ze skupiny to oznámili na sociálních sítích. Kapela vyzdvihla jeho „čistou...
VIDEO: Zákulisí mejdanu s Impulsem. Hvězdy odhalily své rituály i rozmary
Na devátém ročníku tradiční akce Rádia Impuls se opět sešla hvězdná sestava české popové scény. Český mejdan s Impulsem i letos přinesl vše, co si fanoušci české hudby mohou přát – energii, emoce a...
RECENZE: Náměsíčná divá Bára. Tenorista Villazón režíruje v Metropolitní
Newyorská Metropolitní opera zahájila letošní sezonu sobotních kinopřenosů operou Náměsíčná od Vincenza Belliniho. Novou inscenaci režíroval Rolando Villazón, který poté, co se dostal do hlasových...
Na Strahov si nás vybral sám „boss“ Mick Jagger, vzpomíná Vladimír Mišík
Rok po vydání desky Vteřiny, měsíce a roky vyšlo Vladimíru Mišíkovi nové album. Nikoliv studiové, ale koncertní. Nese název 24/11/2019 a zachycuje vystoupení, které zpěvák v daný den odehrál v...
OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera
Do pražské O2 arény se po roce vrátil Český mejdan s Impulsem. Na pódiu se představil Marek Ztracený, kapela Jelen, Marie Rottrová nebo Michal David. Ten během jedné z písní sdílel pódium s další...