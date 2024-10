VIDEO: Dali bychom všechno za koncert v Rock Café, vzpomíná Igor Timko z No Name

„Pořád to máme tak, že když jdeme na pódium, říkáme si: vzpomeň si, jaké to bylo, když jsi začínal. Za koncert v Rock Café bychom tehdy v Košicích dali všechno. Dneska máme nasekaný kalendář, hrajeme v O2 areně, je to super pocit,“ svěřuje se Igor Timko, frontman kapely No Name.

„Publikum se koncert od koncertu liší, ale vždycky je v O2 areně skvělá atmosféra. Moc jsme si to užili a děkujeme za pozvání,“ dodává Michael Kluch, zpěvák Quennie, což je revival kapely Queen.

Zpěvačka Lenny, která na letošním Českém mejdanu s Impulsem vystupovala společně s maminkou Lenkou Filipovou, na otázku, kdo koho na pódiu podporuje, odpověděla šalamounsky.

„Podporujeme se navzájem, fungujeme na energetické rovině. V noci před koncertem jsem moc nespala, byla jsem utahaná, ale mamka mě na stagi vždycky dokáže nabít a nakopnout.“

Zpěvačky dostávají květiny, když se líbí. Co ale na pódium přistává muzikantům? Igor Timko má následující zkušenost:

„Jednou mi doma manželka po koncertě zalovila v tašce a vytáhla podprsenku. Byla to ale velikost čtyři, čili by ji mohla použít spíš jako čepici. Dneska to bývá tak, že dostaneme třeba pálené švestky, dort ve tvaru ženského poprsí, burčák nebo třeba obrazy.“

Český mejdan s Impulsem 2024 je minulostí, ale už nyní si můžete pořídit vstupenky na příští ročník. Bude se konat 18. října 2025 opět v O2 areně.