OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem rozsvítili Mirai, Queenie či obě Lenky Filipové

Vánoce v Praze – kýčovitější titul snad nemohl Jaroslav Rudiš své nové próze dát! Jenže ono je to v téhle knížce rychle jinak: autor dokáže banalitu obratem přetavit v jednoduchost. A v...

Nedávný tragický skon bývalého člena One Direction Liama Paynea, za jehož pád z balkonu pravděpodobně mohly drogy, alkohol a úzkostné stavy, rozvířil diskusi, nakolik by měly být sotva zletilé nebo...

Ironická Alanis Morissette vystoupí na festivalu Metronome Prague

Festival Metronome Prague oznámil prvního zahraničního headlinera ročníku 2025. Je jím kanadská zpěvačka Alanis Morissette. Do Prahy se rocková písničkářka, autorka hitů You Oughta Know, Ironic,...