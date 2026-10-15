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Mejdan pro miliony. Rádio Impuls odvysílá tři Živááááky přímo z O2 areny

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  11:06
Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)

Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
Kapela Chinaski na koncertě Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)
Michal David na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
Český mejdan s Impulsem 2026
12 fotografií
Olympic, Chinaski a Mirai. Tři velká jména české hudební scény, tři koncerty v přímém přenosu. To je nálož živé české muziky, kterou si díky Rádiu Impuls užijí i ti, kteří se letos do O2 areny nedostanou. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulsem vypukne už v sobotu 17. října a jeho atmosféru přenese Rádio Impuls přímo k posluchačům.

Český mejdan s Impulsem letos slaví desátý ročník a Rádio Impuls chce být u toho společně s celou svou Rádiovou rodinou. Během dne nabídne posluchačům pohled do zákulisí příprav a od 16 hodin začne přímo z O2 areny vysílat mejdanové studio.

Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)
Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
Kapela Chinaski na koncertě Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)
Michal David na Českém mejdanu s Impulsem (18. října 2025)
12 fotografií

Moderátoři Renata Kuková a Petr Brožík přivítají hosty a přímo u scény budou také reportéři Tomáš Kabát a Tomáš Zemánek, kteří zprostředkují atmosféru dění přímo v hale.

V centru dění bude živá česká muzika a hned tři koncerty, které odvysílá Impuls v přímém přenosu. V 18 hodin odstartuje hudební večer legenda českého rocku Olympic. Přibližně ve 20:45 se posluchači mohou těšit na Chinaski a následně také na kapelu Mirai. Tři Živááááky tak nabídnou jedinečnou možnost prožít atmosféru Českého mejdanu i mimo zdi největší české koncertní haly.

Pocta legendám. Český mejdan s Impulsem zavzpomíná na Karla Gotta i Nedvědy

A kdo se naopak chystá přímo k O2 areně, může dorazit už po druhé hodině odpolední. Pro návštěvníky i kolemjdoucí bude připraveno do 16:00 hodin bezplatné hudební rozehřátí v podobě bubenické show Tokhi & the Groove Army a balkánské dechovky Lovesong Orchestra.

„Český mejdan s Impulsem je oslavou české muziky, společných zážitků a radosti, kterou chceme sdílet s co největším počtem posluchačů. Ať už budou přímo v O2 areně, doma u rádia nebo na cestách, Rádio Impuls udělá maximum pro to, aby u desátého ročníku této výjimečné hudební události mohla být celá naše Rádiová rodina,“ říká programový ředitel Impulsu Ondřej Cikán.

Do O2 areny přijdou 17. října kromě Mirai, Chinaski a Olympiku dále zahrát Mig 21, Lucie Vondráčková a Richard Krajčo v roli speciálního hosta. Navíc tu zazní i nová společná mejdanová píseň moderátorů Olgy Lounové a Vlasty Korce Zapaříme podle plánu aneb Jedem.

Účast potvrdil také Michal David. Diváky čeká také pocta legendám, kterými jsou bezesporu bratři Nedvědi – hudební poklonu svým tátům složí Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší. Organizátoři neopomenou ani Karla Gotta, který stál u zrodu této tradiční hudební akce v roce 2016.

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