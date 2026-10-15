Český mejdan s Impulsem letos slaví desátý ročník a Rádio Impuls chce být u toho společně s celou svou Rádiovou rodinou. Během dne nabídne posluchačům pohled do zákulisí příprav a od 16 hodin začne přímo z O2 areny vysílat mejdanové studio.
Moderátoři Renata Kuková a Petr Brožík přivítají hosty a přímo u scény budou také reportéři Tomáš Kabát a Tomáš Zemánek, kteří zprostředkují atmosféru dění přímo v hale.
V centru dění bude živá česká muzika a hned tři koncerty, které odvysílá Impuls v přímém přenosu. V 18 hodin odstartuje hudební večer legenda českého rocku Olympic. Přibližně ve 20:45 se posluchači mohou těšit na Chinaski a následně také na kapelu Mirai. Tři Živááááky tak nabídnou jedinečnou možnost prožít atmosféru Českého mejdanu i mimo zdi největší české koncertní haly.
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Pocta legendám. Český mejdan s Impulsem zavzpomíná na Karla Gotta i Nedvědy
A kdo se naopak chystá přímo k O2 areně, může dorazit už po druhé hodině odpolední. Pro návštěvníky i kolemjdoucí bude připraveno do 16:00 hodin bezplatné hudební rozehřátí v podobě bubenické show Tokhi & the Groove Army a balkánské dechovky Lovesong Orchestra.
„Český mejdan s Impulsem je oslavou české muziky, společných zážitků a radosti, kterou chceme sdílet s co největším počtem posluchačů. Ať už budou přímo v O2 areně, doma u rádia nebo na cestách, Rádio Impuls udělá maximum pro to, aby u desátého ročníku této výjimečné hudební události mohla být celá naše Rádiová rodina,“ říká programový ředitel Impulsu Ondřej Cikán.
Do O2 areny přijdou 17. října kromě Mirai, Chinaski a Olympiku dále zahrát Mig 21, Lucie Vondráčková a Richard Krajčo v roli speciálního hosta. Navíc tu zazní i nová společná mejdanová píseň moderátorů Olgy Lounové a Vlasty Korce Zapaříme podle plánu aneb Jedem.
Účast potvrdil také Michal David. Diváky čeká také pocta legendám, kterými jsou bezesporu bratři Nedvědi – hudební poklonu svým tátům složí Vojta Nedvěd a Honza Nedvěd mladší. Organizátoři neopomenou ani Karla Gotta, který stál u zrodu této tradiční hudební akce v roce 2016.