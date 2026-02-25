Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic

Pro zpěvačku a herečku Lucii Vondráčkovu bude účast na Českém mejdanu s Impulsem premiérou. Slíbila, že se publikum dočká jejích největších hitů jako Vítr, Strach či Vzkaz v láhvi.
Návrat na mejdanovou scénu osobně potvrdil ve vysílání Mirai Navrátil, který si ještě před velkým koncertem v Edenu užije pódium O2 areny společně s kapelou Mirai. Diváci kromě starších kousků uslyší třeba i nový hit Drahokamy.
Dalším nově oznámeným jménem jsou Chinaski. Hráli už na prvním ročníku Českého mejdanu s Impulsem v roce 2016 a několikrát se na něj vrátili.
Kapela Olympic patří k pilířům české rockové scény a už více než šest dekád nabízí fanouškům hity, které okno do duše české hudby otevřely mnoha generacím. Jejich skladby Želva, Osmý den, Jasná zpráva nebo Dynamit, pravidelně rozeznívají největší tuzemské haly. Skupina Mig 21 si pak na Českém mejdanu odbude premiéru.
Večerem diváky letos opět provede dvojice moderátorů Olga Lounová a Vlasta Korec. Na programu bude také jedno hudební překvapení.