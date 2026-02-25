Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic

  16:31
Rádio Impuls oslavilo 27. narozeniny jako nejposlouchanější soukromá rozhlasová stanice a oznámilo další hvězdy jubilejního 10. ročníku Českého mejdanu s Impulsem. Do O2 areny přijdou 17. října zahrát Mirai, Chinaski i Lucie Vondráčková. Doplní sestavu už ohlášených kapel Mig 21 a Olympic.
Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024). | foto: Radek Vebr, MAFRA

Český mejdan s Impulsem. (18. října 2025)
Lucie Vondráčková na udílení cen Český slavík (Praha, 12. listopadu 2022)
Petr Janda a Olympic na koncertě Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)
Kapela Chinaski na koncertě Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)
Pro zpěvačku a herečku Lucii Vondráčkovu bude účast na Českém mejdanu s Impulsem premiérou. Slíbila, že se publikum dočká jejích největších hitů jako Vítr, Strach či Vzkaz v láhvi.

Návrat na mejdanovou scénu osobně potvrdil ve vysílání Mirai Navrátil, který si ještě před velkým koncertem v Edenu užije pódium O2 areny společně s kapelou Mirai. Diváci kromě starších kousků uslyší třeba i nový hit Drahokamy.

Dalším nově oznámeným jménem jsou Chinaski. Hráli už na prvním ročníku Českého mejdanu s Impulsem v roce 2016 a několikrát se na něj vrátili.

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

Kapela Olympic patří k pilířům české rockové scény a už více než šest dekád nabízí fanouškům hity, které okno do duše české hudby otevřely mnoha generacím. Jejich skladby Želva, Osmý den, Jasná zpráva nebo Dynamit, pravidelně rozeznívají největší tuzemské haly. Skupina Mig 21 si pak na Českém mejdanu odbude premiéru.

Večerem diváky letos opět provede dvojice moderátorů Olga Lounová a Vlasta Korec. Na programu bude také jedno hudební překvapení.

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Gott se mu klaněl, Janda žasnul. Hity krále českých textařů zná každý

Karel Gott, Helena Vondráčková a autoři pamětní desky Zdeňka Borovce Milan...

Bez nadsázky se mu říká král českých textařů. Zdeněk Borovec totiž napsal přes dva a půl tisíce textů k písničkám a mnohé zůstávají časuvzdorné. Říkal, že dobrý text se musí vysedět a musí mít...

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

25. února 2026  16:31

Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Připravovaný 34. ročník festivalu Mezi ploty láká návštěvníky více než stovku účinkujících, kteří 30. a 31. května vystoupí v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Vůbec poprvé se k...

25. února 2026  15:59

RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům

Kniha Bůh je rudý: Rozhovory s čínskými křesťany.

Čínský prozaik, básník a hudebník Liao I-wu žije od roku 2011 v exilu Německu. Podařilo se mu utéci z Číny, v níž po léta čelil pronásledování i vězení a jeho knihy jsou v zemi zakázány. Některé...

25. února 2026  15:41

RECENZE: Elvis Presley in Concert. Král rokenrolu už zase zvedá ze sedadel

75 % Premium
Z filmu EPiC: Elvis Presley in Concert

Nerozhoduje, jestli ho milujete, míjíte nebo neznáte. S neskutečnou intenzitou a energií, ve stále stupňovaném tempu prostě nenechá nikoho v klidu. Uhrane v dosud neviděných záběrech, z nichž režisér...

25. února 2026

Elektro i filmové klasiky. Českého lva doprovodí hudba Adriána Čermáka

Slovenský hudební skladatel Adrián Čermák.

Slavnostní předávání filmových cen Český lev, které se 14. března uskuteční v pražském Kongresovém centru, bude pro letošní ročník propojené s hudebním doprovodem od slovenského skladatele Adriána...

25. února 2026  13:33

Po Marťanovi přichází Spasitel. Už i Ryan Gosling zachraňuje lidstvo. Z vesmíru

Ryan Gosling ve filmu Spasitel

Do kin míří adaptace bestselleru Spasitel od Andyho Weira, muže, který nám naservíroval nezapomenutelného Marťana. Spasitel není jen další vesmírnou odyseou, je to emocionální horská dráha, která...

25. února 2026  12:12

Hudba o snech a nejasných vizích. Tata Bojs pokřtí nové album V původním snění

Kapela Tata Bojs po vystoupení na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí...

Skupina Tata Bojs oznámila vydání nového alba s názvem V původním snění. Podle členů kapely bude plné písniček o snech a nejasných vizích. K poslechu bude od 26. února. V ten samý den ho kapela také...

25. února 2026  11:39

RECENZE: Svůdný a sexy. Albový debut Leigh-Anne roste každým poslechem

Zpěvačka Leigh-Anne

V září loňského roku vydala Jade Thrilwall, bývalá členka britské popové dívčí kapely Little Mix, výborné sólové album That’s Showbiz Baby. Nyní se s vlastní deskou o slovo hlásí její kolegyně...

25. února 2026  9:59

KVÍZ: Záhadná Foglarova čtvrť. Vyhrajte v soutěžním kvízu knihu Tajemná Řásnovka

Takhle si čtvrť Řásnovka z Foglarova románu představoval ilustrátor Marko...

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vychází Tajemná Řásnovka v novém vydání a k dostání bude...

vydáno 25. února 2026

Vinnetou i Robinson v socialistické ČSSR. Znalec líčí, jak vznikaly slavné „kodovky“

Premium
Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré...

Od 50. let chyběly různobarevné svazky se čtyřmi černými pruhy v málokteré knihovně. Vycházely v nakladatelství Albatros (tehdy SNDK) ve velkých nákladech. A holky i kluci, rodiče i prarodiče,...

24. února 2026

Wednesday 3 přivítá posilu ze seriálu Stranger Things. Tim Burton je nadšený

Jena Ortega a Winona Ryder na zahájení 81. ročníku mezinárodního filmového...

V blíže neurčené oblasti v okolí irského Dublinu začalo natáčení třetí řady úspěšného seriálu Wednesday. Režie se opět ujal Tim Burton a na plac přivolal i svou dávnou kamarádku, která hrála v jeho...

24. února 2026  16:56

Robert Carradine spáchal sebevraždu. Zahrál si v Pomstě šprtů či u Tarantina

Herec Robert Carradine

Ve věku 71 let zemřel americký herec Robert Carradine, známý ze série Pomsta šprtů nebo z oscarového filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django. Podle prohlášení rodiny odešel ze světa dobrovolně....

24. února 2026  15:03

