Nevymýšlím kraviny, zazpívám své hity. Ztracený zve na Český mejdan s Impulsem

  8:22
Letošní Český mejdan s Impulsem se bude konat 18. října a v O2 areně vystoupí Michal David, Marie Rottrová, skupina Jelen, Xindl X, speciální host Pavol Habera a také čtyřnásobný Český slavík Marek Ztracený.
Koncert Marka Ztraceného v Borském parku v Plzni v rámci letního turné Tour de...

Koncert Marka Ztraceného v Borském parku v Plzni v rámci letního turné Tour de léto 2. (6. 8. 2022) | foto: Milena Sojková, MAFRA

Koncert Marka Ztraceného v Praze na Výstavišti, 28. června 2025
Zpěvák Michal David
Michal David na narozeninovém koncertě v pražské O2 areně, 28. června 2022
Jindra Polák s kapelou Jelen festivalu Benátská! s Impulsem (25. července 2025)
Posledně jmenovaný byl hostem Rádia Impuls, kde mimo jiné pohovořil o tom, co na Český mejdan připravuje.

„Řekl jsem si, že to udělám jednoduše. Přijdeme na pódium, zahrajeme ty největší hity a dáme do toho úplně všechno. Nebudu vymýšlet žádné kraviny typu: zahraju vám čtyři nové písničky, ale pokusím se zvednout lidi ze sedaček,“ slíbil Marek Ztracený.

„Všechny hity tam samozřejmě nenacpu. Když jsem se dozvěděl, že budu hrát čtyřicet minut, snažil jsem nějak sestavit setlist, ale pořád mi jich spousta přebývala. Nakonec mi to vyšlo na osm písniček. Vím jistě, že zazní Dvě lahve vína. Ta je moje oblíbená a vždycky na koncertech roztancuje úplně každého. I tomu, kdo přišel z donucení, se začnou kývat boky. Jinak samozřejmě nevynecháme Léto 95, Ztrácíš, Originál a byla by velká škoda nezahrát Naše cesty,“ dodal ještě zpěvák a skladatel, který má za sebou mimo jiné tři vyprodané koncerty na fotbalovém stadionu v pražském Edenu.

Společnost mu na letošním Českém mejdanu bude dělat skupina Jelen v čele s frontmanem Jindrou Polákem, písničkář Xindl X, dáma českého popu Marie Rottrová, přezdívaná Lady Soul, hitmaker a nestor diskoték Michal David a Palo Habera, frontman skupiny Team a svého času rovněž nekompromisní porotce v SuperStar.

Vstup do O2 areny bude umožněn v 16:30, samotný koncert pak začne zhruba v 18:00 hodin.

15. října 2025  8:22

