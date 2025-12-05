Na desátém Českém mejdanu s Impulsem si O2 arenu podmaní Olympic i Mig 21

  13:59
Desátý ročník koncertního projektu Český mejdan s Impulsem přivítá legendární kapelu Olympic. Ta se takto na pódium O2 areny vrací už potřetí. Naopak poprvé zde v rámci této akce vystoupí kapela Mig 21. Pořadatelé slibují začátkem příštího roku zveřejnit další jména, která se v O2 areně 17. října 2026 objeví. Vstupenky jsou již k dispozici.
Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023)

Český mejdan s Impulsem 2023 (21. října 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Český mejdan s Impulsem. (18. října 2025)
Lenny a Lenka Filipová na na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).
Český mejdan s Impulsem. (18. října 2025)
Český mejdan s Impulsem. (18. října 2025)
Desátý ročník koncertního projektu Český mejdan s Impulsem 2026 zná dalšího účinkujícího. Na 17. října se do pražské O2 areny vrací legendární kapela Olympic, která se této akce účastní již potřetí.

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

Skupina patří k pilířům české rockové scény. K jejich největším hitům patří například písničky Želva, Slzy tvý mámy nebo Dynamit.

„Desátý ročník je pro nás výjimečný a chtěli jsme fanouškům ještě před Vánoci nadělit skutečně silné hudební jméno. Oznámení skupiny Olympic bereme jako náš předvánoční dárek všem návštěvníkům a příznivcům, kteří s námi Český mejdan prožívají už celou dekádu,“ uvádějí pořadatelé.

K Olympic se přidává také kapela Mig 21, která na Českém mejdanu vystoupí poprvé. Fanoušci se můžou těšit na energickou show s humorem. Ze svého repertoáru nevynechají skladby Snadné je žít či Diskobůh.

VIDEO: Zákulisí mejdanu s Impulsem. Hvězdy odhalily své rituály i rozmary

Pořadatelé slibují, že další interprety jubilejního ročníku oznámí na počátku příštího roku. Vstupenky jsou již k dispozici v předprodeji v síti Ticketportal .

