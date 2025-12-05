Desátý ročník koncertního projektu Český mejdan s Impulsem 2026 zná dalšího účinkujícího. Na 17. října se do pražské O2 areny vrací legendární kapela Olympic, která se této akce účastní již potřetí.
Skupina patří k pilířům české rockové scény. K jejich největším hitům patří například písničky Želva, Slzy tvý mámy nebo Dynamit.
Vstupenky na Český mejdan s Impulsem
„Desátý ročník je pro nás výjimečný a chtěli jsme fanouškům ještě před Vánoci nadělit skutečně silné hudební jméno. Oznámení skupiny Olympic bereme jako náš předvánoční dárek všem návštěvníkům a příznivcům, kteří s námi Český mejdan prožívají už celou dekádu,“ uvádějí pořadatelé.
K Olympic se přidává také kapela Mig 21, která na Českém mejdanu vystoupí poprvé. Fanoušci se můžou těšit na energickou show s humorem. Ze svého repertoáru nevynechají skladby Snadné je žít či Diskobůh.
Pořadatelé slibují, že další interprety jubilejního ročníku oznámí na počátku příštího roku. Vstupenky jsou již k dispozici v předprodeji v síti Ticketportal .