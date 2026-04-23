Informoval o tom server Classical Music po slavnostním udílení cen v londýnském Kings Place. Pianista za ocenění na facebooku poděkoval.
BBC Music Magazine Award oceňuje v devíti kategoriích nejlepší nahrávky klasické hudby vydané v uplynulém roce. Nadějný dvacetiletý virtuos Schulmeister v rozhovoru s ČTK minulý týden řekl, že by zisk ceny považoval zřejmě za největší úspěch, jaký si dokáže představit.
„Obrovské díky BBC Music Magazine a všem, kteří dali hlas!“ napsal dnes Schulmeister na svém facebookovém účtu po vyhlášení cen.
V každé kategorii vybírá odborná porota tři nominanty, o nichž pak veřejnost hlasuje na webu. V kategorii nejlepší orchestrální nahrávka naopak neuspěl barokní soubor Collegium 1704 českého dirigenta Václava Lukse, který byl nominován za album Händel: Water & Fire.
Recenze v říjnovém čísle BBC Music Magazine udělila Schulmeisterovu albu hodnocení s pěti hvězdičkami. Recenzenta zaujala zejména interpretace Musorgského Obrázků z výstavy, Schulmeister ji podle něj ztvárnil ještě jemněji, než bývá obvyklé. Hudební inteligenci projevil i při interpretaci Rachmaninova a Skrjabina, uvedl. Album vydala společnost Supraphon.
Schulmeister je šestou generací hudebnické rodiny. Jeho příbuzný byl František Černý, spolužák Antonína Dvořáka. Vážnou hudbu slýchal odmala. Jeho maminka Martina Schulmeisterová je klavíristka a pedagožka na kroměřížské konzervatoři. Otec hraje na housle ve Wihanově kvartetu.
Na klavír začal hrát v pěti letech, nejprve v Kroměříži, pak na Janáčkově akademii múzických umění. Na kontě má úspěchy v národních i mezinárodních soutěžích, jichž se účastní od sedmi let. V zahraničí také koncertuje. Vystupuje rovněž na tuzemských festivalech, jako jsou Dvořákova Praha, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Svátky hudby, Chopinův festival Mariánské Lázně nebo Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. Cvičení věnuje čtyři až pět hodin denně.