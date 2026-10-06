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Češi na Eurovizi: neuspěl Kabát, Kerndlová ani Karel Gott. Nejúspěšnější byl Josef

Tereza Hrabinová
  16:28
Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma 2025). | foto: Reuters

Uskupení KAJ na semifinále Eurovision Song Contes v Basileji (13. května2025).
Erika Vikman na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15....
Erika Vikman na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15....
Princ na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma 2025).
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Letošní ročník hudební soutěže Eurovize je zatím poslední, kterého se Česko zúčastnilo. Česká televize se kvůli rozpočtu ročníku 2027 nezúčastní. Kdo z českých zpěváků či skupin byl v Eurovizi nejúspěšnější? A kdo skončil na posledním místě?

Letos Česko reprezentoval na Eurovizi zpěvák Daniel Žižka a s písní Crossroads se dostal do finále, kde skončil na 16. místě. Jubilejní 70. ročník ve Vídni vyhrála bulharská zpěvačka Dara s písní Bangaranga.

Vítězkou letošní Eurovize je bulharská zpěvačka Dara. Daniel Žižka skončil šestnáctý

Příští ročník se tak v květnu 2027 bude konat v Bulharsku. Ovšem bez českého zpěváka či zpěvačky. Česká televize oznámila, že se kvůli aktuálním úpravám rozpočtu a náročnosti projektu příštího ročníku nezúčastní. Rozhodnutí se zatím týká pouze jednoho roku, případný návrat zůstává otevřený.

Největší bizáry Eurovize. Na tato vystoupení se nikdy nezapomene

Eurovision Song Contest se poprvé konal 24. května 1956 ve švýcarském Luganu a zúčastnilo se ho sedm zemí. Československo se do soutěže nikdy oficiálně nezapojilo, přestože ji jeho diváci znali a v 60. letech se podle dobových pramenů jednalo i o možném vstupu.

Samostatná Česká republika vstoupila do soutěže až v roce 2007, kdy ji v Helsinkách reprezentovala skupina Kabát s písní Malá dáma.

1. Karel Gott zastupoval Rakousko

Úplně prvním Čechem, který se objevil na pódiu Eurovize, byl Karel Gott. V roce 1968 reprezentoval Rakousko s písní Tausend Fenster a skončil třináctý z celkem sedmnácti účastníků.

2. Lenku Filipovou nahradila Céline Dion

V roce 1988 se Eurovize konala v irském Dublinu. Švýcarsko měla tehdy reprezentovat Lenka Filipová s francouzsky zpívanou písní Ne partez pas sans moi. Tehdejší režim jí ale nepovolil vycestovat: komunisté zpěvačce rázně vysvětlili, že není možné, aby zastupovala cizí zemi. Jako náhradnice nastoupila jistá Celine Dion, která soutěž vyhrála a díky tomu odstartovala pozdější úspěšnou kariéru.

3. Neúspěšné začátky

Poprvé se Česko zúčastnilo Eurovize v roce 2007 v Helsinkách a skončilo na poslední příčce. Reprezentovala nás tehdy nejpopulárnější tuzemská kapela Kabát s písní Malá dáma, která však do kontextu soutěže, zaměřené spíše na popové a výrazně stylizované show, příliš nezapadla.

Ani o rok později se Česku příliš nedařilo. Zpěvačka Tereza Kerndlová vystoupila v Bělehradu s písní Have Some Fun a obsadila předposlední místo v semifinále.

V roce 2009 reprezentovala Českou republiku skupina Gipsy.cz s písní Aven Romale, která v semifinále v Moskvě nezískala ani jeden bod.

Poté Česká televize oznámila, že se soutěže nebude dále účastnit. K návratu do Eurovize došlo až v roce 2015, kdy Česko vyslalo do soutěže Martu Jandovou a Václava Noida Bártu. S temnou rockovou baladou Hope Never Dies skončili na 13. místě.

4. Poprvé ve finále

První Češkou, která postoupila do finále Eurovize, byla Gabriela Gunčíková v roce 2016. S emotivní baladou I Stand sice skončila ve finále na 25. místě, ale ukázala, že Česko může být v Eurovizi konkurenceschopné. Nejvíce bodů (deset z dvanácti možných) jí udělilo Chorvatsko.

5. Nejúspěšnější byl Mikolas Josef

Největšího úspěchu v historii české účasti na Eurovizi dosáhl Mikolas Josef v roce 2018. V Lisabonu zaujal chytlavou písní Lie to Me a energickým vystoupením plným tance a šarmu. Po hlasování odborných porotců byl na 15. místě, výrazná podpora diváků ho ale vynesla až na šestou příčku. „Flirtoval s 200 miliony lidí najednou... myslím, že překonal rekord,“ komentoval jeden z fanoušků na sociálních sítích.

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6. Druhý nejlepší výsledek má Vesna

Druhého nejlepšího výsledku v historii české účasti na Eurovizi dosáhla dívčí skupina Vesna, která v roce 2023 reprezentovala s písní My Sister’s Crown. Ta oslavuje ženskou sílu a její text kombinuje angličtinu, češtinu, ukrajinštinu a bulharštinu. Píseň měla vynikající ohlasy a ve finále obsadila 10. místo. Skupina si díky tomu získala fanoušky po celém světě.

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Čeští zpěváci v soutěži Eurovision Song Contest
Zpěvák/zpěvačkaPíseňRokMěstoUmístění
KabátMalá dáma2007Helsinkyposlední v semifinále
Tereza KerndlováHave Some Fun2008Bělehradpředposlední v semifinále
Gipsy.czAven Romale2009Moskvaposlední
Marta Jandová a Václav Noid BártaHope Never Dies2015Vídeň13. v semifinále
Gabriela GunčíkováI Stand2016Stockholm25. ve finále
Martina BártaMy Turn2017Kyjev13. v semifinále
Mikolas JosefLie to Me2018Lisabon6. ve finále
Lake MalawiFriend of a Friend2019Tel Aviv11. ve finále
ročník 2020 v Rotterdamu zrušen kvůli pandemii covidu
Benny CristoKemama2021Rotterdam15. v semifinále
We Are DomiLights Off2022Turín22. ve finále
VesnaMy Sister’s Crown2023Liverpool10. ve finále
AikoPedestal2024Malmö11. v semifinále
AdonxsKiss Kiss Godbye2025Basilej12. v semifinále
Daniel ŽižkaCrossroads2026Vídeň16. ve finále
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