Česká filharmonie oslaví Beethovena, přivítá i hvězdu moderní hudby

Česká filharmonie uspořádá v příští sezoně 72 koncertů v tuzemsku, 22 v zahraničí a dalších více než 300 vzdělávacích akcí. Český spolek pro komorní hudbu program doplní o dalších 37 koncertů.
Sezonu orchestr zahájí 1. září koncertem, na němž Semjon Byčkov provede Dvořákovu Symfonii č. 7 a Koncert pro housle Dmitrije Šostakoviče. Jeho sólistkou bude nizozemská virtuoska Janine Jansenová, která je současně rezidenční umělkyní sezony, což znamená, že vystoupí během celé sezony hned v několika různě koncipovaných programech.
Rezidenčním umělcem bude rovněž britský skladatel a dirigent Thomas Adès, ve světě považovaný za jednu z největších autorit moderní hudby. S Českou filharmonií už spolupracoval, v této sezoně jeho skladby figurují na programu hned několika koncertů. Jako dirigent se představí v březnu na abonentních večerech, pro které připraví kromě své skladby Märchentänze i díla Jeana Sibelia a Edwarda Elgara.
Kam kouká melancholie
V programu dostanou významný prostor i další moderní autoři zahraniční i domácí. V české premiéře například zazní skladba Frenzy od amerického minimalisty Johna Adamse, ve světové pak dílo Martina Smolky nazvané Melancholie sedí a kouká jinam, které autor zkomponoval na objednávku České filharmonie.
Beethovenovské výročí orchestr připomene provedením skladatelovy Symfonie č. 9 s „Ódou na radost“ pod taktovkou Semjona Byčkova, ale také kompletním uvedením Beethovenových houslových sonát v podání koncertního mistra České filharmonie Jana Fišera za doprovodu klavíristy Martina Kasíka či koncerty Komorního orchestru České filharmonie s Kirillem Gersteinem, který provede všechny skladatelovy klavírní koncerty.
Z dirigentů se kromě šéfdirigenta Semjona Byčkova, který v této sezoně akcentuje zvláště vrcholná díla ruských klasiků jako je Šostakovič, Musorgskij, Stravinskij a Rachmaninov, hlavního hostujícího dirigenta Simona Rattlea a designovaného šéfdirigenta Jakuba Hrůši představí další zástupci světové špičky. Bude mezi nimi Herbert Blomstedt, Charles Dutoit, Nicholas Kraemer, Vasilij Petrenko či David Robertson. Debut u České filharmonie absolvuje Maxim Jemeljanyčev.
Filharmonie přivítá Římany
Do Prahy se vrátí i Daniel Harding, který na závěr sezony vystoupí společně s proslulým římským orchestrem Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Pohostinské vystoupení některého ze světových orchestrů v rámci sezony České filharmonie je novinkou dramaturgie, poprvé se tak stane letos, kdy přijede Londýnský symfonický orchestr s Antoniem Pappanem.
Mezi sólisty příští sezony budou kromě zmíněné Janine Jansenové například klavíristé Behzod Abduraimov, Kirill Gerstein a Yuja Wang, hornista Radek Baborák, pěvci Fleur Barronová, Andrew Staples a další. Coby sólisté se představí také několik předních hráčů České filharmonie – koncertní mistři Jiří Vodička a Václav Petr či první trumpetista Walter Hofbauer.
Šéfidirigent Byčkov orchestr povede na většině zahraničních turné. Orchestr se po více než půlstoletí vrátí do Švédska a Finska, pojede též do Švýcarska, Belgie, Francie, Španělska, Velké Británie, Nizozemska, Rakouska a Německu. Zavítá i na Slovensko, kde se taktovky chopí dirigentka Elim Chanová.
Bohatý program připravilo vzdělávací oddělení České filharmonie. Nabídne třeba hudební zpracování příběhu Romea a Julie od Sergeje Prokofjeva či Janáčkovu symfonickou báseň Taras Bulba v podání České studentské filharmonie pod vedením Marka Ivanoviće. Toto mladé těleso se navíc opět zapojí do abonentních koncertů. Součástí edukací bude také koncert orchestru složeného ze žáků ZUŠ a hráčů České filharmonie.
Abonentní cykly a vstupenky na mimořádné, edukační a adventní koncerty budou v prodeji od 15. dubna. Prodej jednotlivých vstupenek na abonentní koncerty začíná 3. června.