Filharmonie jde vstříc nové sezoně. Věří, že se vrátí na evropská pódia

Otevře ji 23. září koncertem, na němž šéfdirigent Semjon Byčkov uvede skladby Dmitrije Šostakoviče a Gustava Mahlera. Během sezony orchestr mimo jiné zahraje světové premiéry tří zahraničních autorů a zahájí tradici koncertů k výročí sametové revoluce. K největším lákadlům by mělo patřit koncertní provedení oper Příhody lišky Bystroušky od Leoše Janáčka pod taktovkou Johna Eliota Gardinera a Ariadna od Bohuslava Martinů v nastudování Tomáše Netopila.



Koronakrize nejvíce dopadla na zahraniční turné. Orchestr přišel o letní turné do Španělska a Velké Británie, na podzim nezavítá ani do Číny. Management nicméně doufá, že v únoru se již dle plánu pojede do pěti evropských hlavních měst a v květnu do Vídně a Španělska.

Lepší zprávy se týkají pokračujícího nahrávání symfonií Gustava Mahlera nebo dokončení špičkového audiovizuálního studia v Rudolfinu. Díky němu ostatně mohl orchestr odvysílat během koronakrize čtyři koncerty, které viděl jeden milion a sto tisíc diváků. (vd)