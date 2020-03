Česká filharmonie chystá sezonu i s přízrakem koronaviru

Pokud se vše v příštích měsících vrátí k normálu, zahájí filharmonici sezonu 23. září pod taktovkou šéfdirigenta Semjona Byčkova koncertem z děl Dmitrije Šostakoviče a Gustava Mahlera. K nejvýraznějším projektům patří koncertní provedení dvou oper: Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky připraví Sir John Eliot Gardiner a Ariadnu od Bohuslava Martinů Tomáš Netopil. Bude též pokračovat série Beethovenových klavírních koncertů s rakouským pianistou Rudolfem Buchbinderem, šéfdirigent Byčkov uvede Brahmsovo Německé Requiem, světovou premiéru Pražské symfonie od Detleva Glanerta, ale také Symfonie č. 7, 8 a 9 od Antonína Dvořáka. Filharmonie chce také založit tradici koncertů k 17. listopadu, první z nich povede Semjon Byčkov, jenž zvolil Mystérium času od Miroslava Kabeláče a Šostakovičovu Leningradskou symfonii.

Kromě uměleckých příprav však management orchestru zaměstnávají především důsledky opatření proti šíření koronaviru. „Počítáme s tím, že letošní sezonu už nedokončíme. Samozřejmě pokud by se opatření zmírnila, tak orchestr je připraven okamžitě začít hrát, respektujeme však, co určí vláda,“ potvrzuje ředitel David Mareček. Posluchači už přišli například o Requiem za Hieronyma Bosche od německého autora Detleva Glanerta, neuslyší ani koncertní provedení Janáčkovy Káti Kabanové. „Tyto i další koncerty bychom mohli nahradit nejdříve v sezoně 2022/23,“ uvažuje Mareček.

Celkové ztráty podle něj zatím nelze vyčíslit, řádově může jít o desítky milionů korun. Podstatným zásahem do rozpočtu jsou totiž i neuskutečněné zahraniční zájezdy - v dubnu měli filharmonici jet do Německa, v květnu pak do Ruska a Číny. „To bude velký výpadek, stejně tak příjmy z pronájmu Rudolfina, což je zdroj, který nám umožňuje spravovat budovu a udržovat ji v dobrém stavu,“ upozorňuje Mareček. A třebaže jako jiné státní příspěvkové organizace se Česká filharmonie může spoléhat na pomoc zřizovatele, její ředitel další vývoj zatím nechce předjímat, třeba nakolik se finanční výpadky odrazí v nabídce příštích sezon.

V této chvíli nepřipravuje ani krizový scénář pro případ, že by i příští sezonu nebo její část zůstaly uzavřené hranice, tudíž by orchestr nemohl vycestovat a zahraniční umělci by nemohli přijíždět. „Pokud bychom od zřizovatele v tomto smyslu dostali oficiální informaci, museli bychom přeplánovat všechny naše aktivity. Zatím řešíme nejbližší týdny, zvažujeme, co říct divákům a zahraničním partnerům,“ konstatuje Mareček. A pro příznivce filharmonie má aspoň jednu dobrou zprávu: „Nikdo z orchestru se zatím koronavirem nenakazil.“