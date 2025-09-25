Česká filharmonie otvírá 130. sezonu. Přivítá klavírní hvězdu z Jižní Koreje

Sólistou večera bude jihokorejský klavírista Seong-Jin Cho, vítěz varšavské Chopinovy soutěže z roku 2015, která z něj udělala hvězdu. Českou filharmonii k němu váže i jedna „dobrodružná“ vzpomínka. Poprvé s ní totiž vystoupil roku 2011 během japonského turné, kde jako sedmnáctiletý hrál Čajkovského Koncert pro klavír č. 1 b moll.
Během tohoto turné zasáhlo 11. března Japonsko ničivé zemětřesení a následná tsunami, které způsobily i jadernou havárii ve Fukušimě. Orchestr byl přemístěn z Tokia do bezpečnější části země a poté evakuován zpět do Česka.
Druhé vystoupení roku 2023 v Rudolfinu se už uskutečnilo v klidu a nyní se tedy korejský virtuos s Českou filharmonií představí potřetí. „Myslím, že Ravel byl perfekcionista, brilantní myslitel s velmi jasnými nápady. Zároveň v jeho skladbách slyšíme neuvěřitelné množství barev – dokonce i jeho klavírní hudba má často orchestrální zvuk. Ravelova hudba na mě také působí velmi emocionálně. Představuji si člověka, který se jemně usmívá, ale v očích má slzy,“ uvažuje pianista.
Čajkovského symfonie připomene úspěšný nahrávací projekt firmy Decca, pro niž Byčkov s filharmonií natočili komplet skladatelových symfonických skladeb. Kromě Byčkova budou orchestr během sezony řídit jeho hlavní hostující dirigenti Simon Rattle a Jakub Hrůša a dále například Giovanni Antonini, Cristian Măcelaru, Antonio Pappano či Petr Popelka. Jedním z vrcholů budou koncerty 16. a 17. 11. k výročí sametové revoluce, na nichž zazní Mahlerova Druhá symfonie pod taktovkou Zubina Mehty.