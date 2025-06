Ve věku 80 let v pondělí zemřel herec, mim, choreograf, režisér a pedagog Ctibor Turba. Podařilo se mu proslavit českou pantomimu v zahraničí. Spolu s Borisem Hybnerem se stal koncem 60. let...

Celosvětový fenomén Squid Game zasáhl i české hlavní město. Už několik dní okupují Vltavu u Karlova mostu obří panenky se švihadlem, symbolem jedné z her. Atrakci si oblíbili hlavně lidé na...

Kde se promítá KVIFF 2025: Festival má letos rekordní kapacity

Na film do starých lázní, do divadla nebo kina s výhledem na kolonádu? Mezinárodní filmový festival bude letos v Karlových Varech od 4. do 12. července. Promítá ve více než deseti sálech – od...