Pocta Bělohlávkovi. Česká filharmonie na něj zavzpomíná pod taktovkou Hrůši

Čtyřiačtyřicetiletý Hrůša, který se od sezony 2028/2029 stane šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, patří k nejvyhledávanějším dirigentům současnosti. Stal se mimo jiné druhým Čechem, který řídí britskou Královskou operu.
Je držitelem řady prestižních ocenění - porota International Classical Music Awards (ICMA) složená z šéfredaktorů světových hudebních časopisů a zástupců kulturních institucí Hrůšu ocenila titulem Umělec roku, americký magazín Musical America ho vyhlásil dirigentem roku 2026.
Oscar klasické hudby. Dirigent Jakub Hrůša byl světovou porotou vyhlášen Umělcem roku
Hrůša, rodák z Brna, absolvoval pražskou Akademii múzických umění. Jeho učitelem byl i Bělohlávek, který zemřel v roce 2017. Současným šéfdirigentem České filharmonie je americký dirigent ruského původu Semjon Byčkov.