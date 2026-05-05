Českou filharmonii povede londýnský rodák. Huw Humphreys nastoupí v září

Autor: ,
  14:53
Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od září zastávat Huw Humphreys. Londýnský rodák bude odpovědný za plánování koncertní činnosti v České republice i v zahraničí, stejně jako za nahrávky a audiovizuální projekty. Manažer s mezinárodními zkušenostmi nahradí Roberta Hanče, který se stal ředitelem festivalu Pražské jaro.
Pozici uměleckého ředitele a generálního manažera České filharmonie bude od září zastávat Huw Humphreys (5. května 2026). | foto: ČTK

Novináře o tom informoval generální ředitel České filharmonie David Mareček.

„S Huwem Humphreysem se známe přes deset let z doby, kdy byl uměleckým ředitelem londýnského Barbican Centre a spolu s Robertem (Hančem) systematicky budoval postavení České filharmonie v britské metropoli. Při společné práci na koncertních projektech jsme poznali Huwa jako člověka s mimořádným rozhledem v hudebním světě a jako manažera, který dokáže přesvědčivě hájit kvality našeho prvního orchestru v mezinárodní konkurenci,“ uvedl Mareček.

„Jeho dosavadní pracovní zkušenost pokrývá kromě vedení významného sálu také orchestrální a zájezdový management na nejvyšší úrovni. Byl pro nás přirozenou první volbou,“ řekl.

Humphreys získal hudební stipendium na Winchester College a vystudoval hudební vědu na St. Anne’s College Oxfordské univerzity. Od roku 2023 působí jako Senior Creative Director v agentuře KD Schmid a jako Managing Director ve Schmid Raab & Boehm. Od září 2014 do prosince 2022 byl ředitelem hudební sekce v londýnském Barbican Centre, kde odpovídal za program klasické a současné hudby i za provoz koncertního sálu v největším evropském centru pro umění, kulturu a konference.

Předtím Humphreys devět let zastával funkci ředitele uměleckého plánování Melbournského symfonického orchestru, kde se mezi jeho úspěchy řadí jmenování sira Andrewa Davise šéfdirigentem a zajištění debutů orchestru na BBC Proms a Edinburském festivalu. Osm let působil také v umělecké agentuře Askonas Holt a čtyři roky jako generální manažer Mládežnického orchestru Evropské unie. Byl členem porot mnoha soutěží, kromě toho se věnuje psaní a přednášení o hudbě.

„Je pro mě ctí připojit se k orchestru v době oceňovaného působení maestra Semjona Byčkova a v nadcházejících letech spolupracovat s ním i s jeho nástupcem Jakubem Hrůšou. Nemohu se dočkat, až se ponořím do neuvěřitelného zvukového světa orchestru, do pražské kultury i českého kulturního dědictví. Jsem nadšený, že budu moci své nápady a zkušenosti vložit do služeb České filharmonie,“ sdělil Humphreys.

V příští 131. sezoně České filharmonie se do Rudolfina vrátí hlavní hostující dirigenti Jakub Hrůša a sir Simon Rattle. Rezidenčním skladatelem bude Brit Thomas Adés. První český orchestr uspořádá 72 koncertů v Česku, 22 v zahraničí a dalších více než 300 vzdělávacích akcí. Tři zahajovací koncerty sezony 2026/2027 se uskuteční 1. až 3. září pod vedením šéfdirigenta a hudebního ředitele Byčkova.

