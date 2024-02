GLOSA: Válka je prevít, ale v hudbě je i krásná, stvrdila filharmonie

V katalogu na letošní sezonu bylo zastřešující téma abonentního programu na tento týden zjevné a vylíčené i v úvodu tištěného programu: Válka, zkáza, krev, zkrátka hrůzy, které tak či onak zažili či jejich nebezpečí vnímali i skladatelé. Ostatně válka je nyní znovu nedaleko nás.

Koncert měla otevřít vokálně vypjatá Píseň vojína šílence pro baryton a orchestr od soudobého českého skladatele Ondřeje Kukala (nar. 1964), komponovaná na německý text Jakuba Demla, kterou měl s následnými Mahlerovými písněmi zazpívat proslulý německý barytonista Christian Gerhaher. Kvůli jeho dlouhodobější indispozici však bylo toto dílo vypuštěno a nahrazeno Kukalovou Symfonií č. 1 „Se zvonkohrou“.

Zhruba půlhodinová skladba z roku 1999, ztvárněná v osobitě postromantickém stylu, nicméně též vnesla do úvodu středečního večera v Rudolfinu potemnělost, dojem plížící se hrozby, již může v posluchačově fantazii představovat úsečný rytmus, bázlivé chvění, opakující se téma přednášené fagotem, i jakási přízračnost, vyjádřená právě zvonkohrou z přídomku. Orchestr dal skladbě hloubku a gradaci a vtahoval do její atmosféry.

Kratičká skladba Blumine od Gustava Mahlera, původně část jeho První symfonie, přemostila večer směrem ke čtyřem Mahlerovým písním ze sbírky Chlapcův kouzelný roh. Vojáci se loučí s milou, pochodují, umírají v poli, bubeníček je veden na popravu… Za fanfaronstvím se skrývá žal a utrpení. A nakonec, jako katarze, Urlicht (Prasvětlo), jež pak Mahler zasadil do Druhé symfonie.

Indispozice 54letého Christiana Gerhahera byla bohužel znát. Hlas působil zastřeně, nezněl čistě a zvučně, jakkoli se dirigent snažil orchestr tlumit někdy téměř do ztracena. To, co Gerhahera dělalo velkým pěvcem, se nicméně stále dalo rozeznat: perfektní artikulace, cit pro každé slovo, schopnost fráze pružně rozezpívat a vložit do nich citový náboj.

Gerhahera, jenž u ČF debutoval roku 2006 senzačním výkonem v Mendelssohnově oratoriu Eliáš a pak se objevil i na přehlídce Concentus Moraviae, následně naši pořadatelé opomíjeli, jeho umění se dalo obdivovat jen v cizině. Když tedy konečně mohl dostat větší prostor „aspoň“ na koncertu České filharmonie, tak už má problémy (lze se utěšovat, že třeba jen dočasné). To jsou paradoxy…

Nicméně život i koncert musí jít dál. Po pauze zazněla Symfonie č. 3 „Liturgická“ od Arthura Honeggera, švýcarského skladatele 20. století, umělecky svázaného s Paříží a komponujícího sice „nově“, ale se znalostí minulosti. Kdyby člověk nevěděl, kdy ji napsal, možná by byl zaskočen, neboť rytmičnost a útočnost řady pasáží připomíná pověstné Šostakovičovy škleby a spíš sugeruje filmovou hudbu k nějakému snímku třeba o děsivých inkvizičních procesech než liturgii v pravém slova smyslu.

Rok vzniku – 1946 – však napovídá, že i zde mluvila do díla válka a latinské názvy jednotlivých vět spíš evokují otřesenou mysl. Provedení pod Hrůšovým vedením se zarylo do paměti hřejivým sametovým zvukem, krásně měkkými lyrickými pasážemi, jakoby nesměle vzhlížejícími do (snad) mírové budoucnosti, a dramatičností, jež i v nejrazantnějších vrcholech vždy jakoby vycházela z hlubin díla. Člověk si říkal „Panebože, to je hrůzy a bolesti v té hlasité hudbě“, nikoli „To je hrozně hlasitá hudba“. I hrůza může být ve smyslu silné hudební výpovědi krásná.