Na cenách Vinyla uspěl rapper Anki, objevem je kapela Ida The Young

V pátek 7. března byli v pražském klubu ARCHA+ vyhlášení vítězové XIV. ročníku hudebních cen Vinyla. Za desku roku kritici zvolili album I Want To Feel Safe od rappera Ankiho, objevem roku je plzeňská formace Ida The Young, pohybující se na pomezí folku, elektroniky a indie rocku.