Na hudebních cenách Vinyla uspěli Black Tar Jesus, Rivermoans a Miloš Hroch

  23:01
Hudební ceny Vinyla vyhlásily 13. března v pražském klubu Archa+ vítěze XV. ročníku. Deskou roku se stalo album Aftermath projektu Black Tar Jesus. Objevem roku porota zvolila projekt Rivermoans multimediální umělkyně Marie Tučkové. Počinem roku se stala kniha Šeptej nahlas publicisty Miloše Hrocha, mapující historii českého shoegazu.
„Letošní ročník ukázal, jak silně dokáže současná česká hudba pracovat s osobní zkušeností. Ať už jde o temnou introspekci Black Tar Jesus, duchovní rozměr projektu Rivermoans nebo historickou perspektivu knihy Miloše Hrocha, všechny oceněné projekty spojuje snaha přemýšlet o hudbě v širších souvislostech a posouvat její hranice,“ říká jeden z koordinátorů cen Vinyla Pavel Uretšlégr.

Ocenění Bastl Electronic Track i Cena Jany „Apačky“ Grygarové opět ukázala šíři současné nezávislé scény – od experimentální elektroniky až po hudební publicistiku, která kriticky reflektuje její proměny. Cílem projektu Bastl Electronic Track je dlouhodobě podporovat nové talenty domácí elektronické scény. Cenu Jany „Apačky“ Grygarové za publicistiku pak ceny Vinyla udělují autorům a autorkám, kteří přinášejí nové pohledy na hudební scénu a zasazují ji do kulturního a společenského kontextu.

O letošních laureátech těchto dvou výzev podle organizátorů rozhodla především výrazná autorská osobitost.

„Texty Petra Urama dlouhodobě ukazují, že hudební publicistika může být přesná, kritická i čtivá zároveň. Umí psát o hudbě v širších souvislostech a přitom neztrácet cit pro samotnou scénu. Právě takové autory chceme prostřednictvím Ceny Jany ‚Apačky‘ Grygarové podporovat,“ říká druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.

Vítězem výzvy Bastl Electronic Track se stal producent Tim Dubenchuk se skladbou Go Tell It on the Mountain. „Na této skladbě porotu zaujala především její vrstevnatost a odvaha pracovat s různými hudebními formami. Dubenchuk dokáže spojovat akustické nástroje, elektroniku i terénní nahrávky do kompaktního a osobitého celku,“ doplňuje Grombíř.

Hudební ceny Vinyla se podruhé uskutečnily ve festivalovém formátu Vinyla Night v prostoru pražského klubu Archa+, kde představily to nejzajímavější z české hudební scény. V rámci večera vystoupili na dvou scénách nominovaní Gufrau, Rivermoans, Teige a Matyášovi kamarádi, které doplnili speciální hosté Post-hudba, Miss Petty a Sxilence.

Program obohatilo živé natáčení pořadu Startér Radia Wave a celým večerem provázel moderátor Filip Černý z Radia Wave. „Letošní ročník Vinyly probíhá v době, kdy se znovu otevřela debata o postavení kultury ve společnosti. Hudba a umění přitom nejsou luxusem, ale přirozenou součástí veřejného prostoru. Právě proto považujeme za důležité připomínat sílu nezávislé scény a podporovat lidi, kteří ji vytvářejí – od hudebníků přes promotéry až po publicisty,“ uzavírá Pavel Uretšlégr.

