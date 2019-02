KOMENTÁŘ: Co vlastně dělala na předávání Grammy Michelle Obamová?

Chtělo by se napsat, že tak trochu vyhrál každý, ale nebyla by to pravda hlavně v případě rapera Kendricka Lamara, který do letošního klání o prestižní hudební ceny Grammy šel jako favorit s osmi nominacemi, ale proměnil jen jednu. A to „pouze“ žánrovou v kategorii Best Rap Performance s písní King’s Dead, jež zazněla ve filmu Black Panther.

Jenže odhlédnuto od Lamara to tak je. Mainstreamový pop porazily na hlavu dva žánry zdánlivě okrajové, především ve Spojených státech však důležité. Albem roku se stala deska Golden Hour, již natočila country zpěvačka Kasey Musgravesová. Zlatou hodinou zmíněnou v názvu je její čerstvé manželství.

Nejen pro Donalda Glovera, neboli Childishe Gambina, ale také pro rap jako takový byl nedělní večer v losangeleském Staples Centru zlomový. Jeho skladba This is America se stala jak písní, tak nahrávkou roku a například agentura Reuters připomíná, že žánr se tak konečně dočkal nejprestižnějších poct hudebního byznysu. Oba zmínění uspěli ve čtyřech kategoriích.

Radovat se může i Lady Gaga, která si odnesla tři gramofonky, v rámci ceremoniálu zazpívala oceněnou píseň Shallow z filmu Zrodila se hvězda a ještě se blýskla v rámci profeminní agitky po boku Michelle Obamové.

To byl jeden z těch zvláštnějších momentů. „Sestry“ a „bohyně“, tedy Gaga, herečka Jada Pinkett Smithová, Jennifer Lopezová a bývalá první dáma se v začátku večera připojily k Alicii Keys, která přenosem provázela, a mluvily o tom, jak to mají ženy těžké. Reakce na vystoupení Obamové se samozřejmě pohybují od údivu, co vlastně na Grammy dělala, po vyslovené přání, aby příští ročník moderovala, protože „vypadala skvěle“.

Alicia Keys propagovala rovněž iniciativu She is the Music, která vyzývá umělce, aby při výběru producentů a zvukařů zvážili aspoň dvě ženská jména. Letos mimochodem poprvé v rámci ceny za produkci pro Beckovo album Colors brala gramofonek žena – Emily Lazarová. K tomu samozřejmě gratulace, ale vzhledem k tomu, že v minulosti dělala na deskách Foo Fighters, Bowieho, McCartneyho, Lou Reeda či Depeche Mode, nezdá se, že by pro získání práce potřebovala jakoukoliv tlačenku. A možná že žen zvukařek a producentek jen není dost.

Jinak se ovšem držitelka patnácti Grammy role moderátorky zhostila se ctí. K vrcholům večera patřilo její vystoupení, kdy hrála na dva klavíry zároveň (a také vzdala poctu „písním, jež by ráda napsala“).

Poklonu pořadatelé večera vysekli legendě country Dolly Partonové, před kamerami si zazpívala také Diana Rossová, již na pódiu uvedl její malý vnuk. A velkolepá byla i připomínka pár hitů ze slavného vydavatelství Motown, které letos slaví šedesát let od založení, k níž se připojil i jeden z pamětníků Smokey Robinson.

Letos si našli své fanoušci aktuální hudby mnoha žánrů i milovníci staré klasiky. Jako oslava hudby byly letos Grammy povedené.