Na předávání Andělů vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo James Cole

Na pódium Křižíkova pavilonu na pražském Výstavišti i v letošním roce zavítá pestrá směsice nominovaných hudebníků napříč žánrovým i věkovým spektrem. V andělském lineupu nechybí rocker a bluesman Michal Prokop, nominovaný společně se svou kapelou Framus Five v kategoriích Album a Sólový interpret, ani mladá pražská rapová trojice Gufrau, Victor Kal. a Rohony, nominovaní celkem ve třech kategoriích (Skladba, Objev a Společný projekt).
Dalšími vystupujícími jsou zpěvačka Lenny v doprovodu Unique Quartet (nominovaná v kategorii Skladba) nebo potenciální laureátky v kategorii Sólová interpretka Annet X a Klára Vytisková. Sestavu vystupujících uzavírá rapová dvojice James Cole a Idea (Rap a Společný projekt) a post-punková kapela The Prostitutes (Skupina).
Důležitou roli v dramaturgii večera hraje tradičně také vizuální stránka, která jednotlivým vystoupením dodává specifickou atmosféru. Letošní předávání proto nabídne dvě pódia – moderační, určené pro vyhlašování, a samostatnou performance stage pro živá hudební čísla. Právě ta byla navržena s důrazem na maximální variabilitu a plynulost přestaveb.
„U performance stage jsme kladli důraz na maximální variabilitu, aby bylo možné rychle proměňovat scénu a zároveň dát každému vystupujícímu unikátní vizuální podobu jeho setu. Pracujeme s pohyblivými LED lamelami inspirovanými japonskými posuvnými stěnami, které nám umožňují měnit prostor i atmosféru v reálném čase. Naším cílem je vytvořit dynamickou a vizuálně pestrou show, která podtrhne jedinečnost jednotlivých vystoupení,“ prozrazuje k letošní scénografii art director Matyáš Vorda.
O atmosféru večera se budou starat také moderátoři, kterými jsou pro letošní ročník Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. „Hudba spojuje. Doslova a do písmene. I svět konzervativní s progresivním. Spojuje ve vášni, lásce. A tak dochází i na mé spojení s Mikýřem. Je to milý mladý muž. Rád s ním půjdu ty první televizní krůčky a v půlce ho vypustím, ať letí…,“ odhaluje Libor Bouček, jakým směrem by se mohla ubírat dynamika letošních moderátorských vstupů.
„Ceny Anděl pro mě budou mít vždy – stejně jako pro statisíce dalších – speciální místo v srdci. Hudbu miluju, ale je pravda, že poslední týdny spíš poslouchám Libora,“ dodává „Mikýř“ Mikyska.