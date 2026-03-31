Na předávání Andělů vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo James Cole

Autor:
  10:31
S blížícím se datem konání 35. ročníku Cen Anděl Coca-Cola odhalují pořadatelé kompletní složení letošních vystupujících. Na pódiu pražského Výstaviště se 11. dubna představí Michal Prokop a Framus Five, Lenny s Unique Quartetem a další nominovaní. Večerem v hlavním vysílacím čase na ČT1 provedou Libor Bouček a Martin „Mikýř” Mikyska.
Vánoční koncert Michala Prokopa ve Foru Karlín (20. prosince 2025, Praha). | foto: Michal Růžička, MAFRA

Koncert zpěvačky Lenny (8. července 2022)
Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola
16 fotografií

Na pódium Křižíkova pavilonu na pražském Výstavišti i v letošním roce zavítá pestrá směsice nominovaných hudebníků napříč žánrovým i věkovým spektrem. V andělském lineupu nechybí rocker a bluesman Michal Prokop, nominovaný společně se svou kapelou Framus Five v kategoriích Album a Sólový interpret, ani mladá pražská rapová trojice Gufrau, Victor Kal. a Rohony, nominovaní celkem ve třech kategoriích (Skladba, Objev a Společný projekt).

Dalšími vystupujícími jsou zpěvačka Lenny v doprovodu Unique Quartet (nominovaná v kategorii Skladba) nebo potenciální laureátky v kategorii Sólová interpretka Annet X a Klára Vytisková. Sestavu vystupujících uzavírá rapová dvojice James Cole a Idea (Rap a Společný projekt) a post-punková kapela The Prostitutes (Skupina).

Nominacím na Anděly vévodí rapová trojka Gufrau a Victor Kal. Šanci má i Cristovao či Farna

Důležitou roli v dramaturgii večera hraje tradičně také vizuální stránka, která jednotlivým vystoupením dodává specifickou atmosféru. Letošní předávání proto nabídne dvě pódia – moderační, určené pro vyhlašování, a samostatnou performance stage pro živá hudební čísla. Právě ta byla navržena s důrazem na maximální variabilitu a plynulost přestaveb.

„U performance stage jsme kladli důraz na maximální variabilitu, aby bylo možné rychle proměňovat scénu a zároveň dát každému vystupujícímu unikátní vizuální podobu jeho setu. Pracujeme s pohyblivými LED lamelami inspirovanými japonskými posuvnými stěnami, které nám umožňují měnit prostor i atmosféru v reálném čase. Naším cílem je vytvořit dynamickou a vizuálně pestrou show, která podtrhne jedinečnost jednotlivých vystoupení,“ prozrazuje k letošní scénografii art director Matyáš Vorda.

O atmosféru večera se budou starat také moderátoři, kterými jsou pro letošní ročník Libor Bouček a Martin „Mikýř“ Mikyska. „Hudba spojuje. Doslova a do písmene. I svět konzervativní s progresivním. Spojuje ve vášni, lásce. A tak dochází i na mé spojení s Mikýřem. Je to milý mladý muž. Rád s ním půjdu ty první televizní krůčky a v půlce ho vypustím, ať letí…,“ odhaluje Libor Bouček, jakým směrem by se mohla ubírat dynamika letošních moderátorských vstupů.

„Ceny Anděl pro mě budou mít vždy – stejně jako pro statisíce dalších – speciální místo v srdci. Hudbu miluju, ale je pravda, že poslední týdny spíš poslouchám Libora,“ dodává „Mikýř“ Mikyska.

Vstoupit do diskuse

Na předávání Andělů vystoupí Michal Prokop, Lenny nebo James Cole

31. března 2026  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.