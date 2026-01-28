Ceny Anděl oznámily návrhy na nominace. Ovládli je Gufrau či Ben Cristovao

O předvýběru nominací rozhodli členové a členky hudební akademie. Takzvaným shortlistům vládne pražské rapové trio Gufrau a Viktor Kal. Ti se v seznamu objevují se singlem Navždycky blázen, na kterém se podílel i raper Rohony. Hit se objevuje v kategoriích Skladba, Objev a Společný projekt. V kategorii společný projekt pak mají mladí hudebníci šanci na nominaci za desku Boyband.
Shortlisty zmiňují třikrát i Bena Cristovaa. Ten se možná dočká nominace za album Septum jako sólový interpret. Druhou nominaci mu může přinést spolupráce se Sofianem Medjmedjem na skladbě Dlouhá noc. Třetí pak za album Khaosan také v kategoriích Skladba a Společný projekt.
Akademii zaujali také hiphopeři James Cole a Idea. Ti by se mohli dočkat nominace v kategoriích Rap a Společný projekt. Svou deskou Krása pak zaujala interpretka Anna Vaverková.
|
Ceny Anděl za loňský rok vyhlásí v dubnu v prostorách pražského Výstaviště
Kategorie Album a Společný projekt myslí i na Barboru Polákovou se Štěpánem Urbanem. Nominaci v kategorii Skupina by mohla získat kapela Mňága a Žďorp s albem Hoříš? Hořím! Šanci mají i Michal Prokop a Framus Five, pražská undergroundová skupina Dukla nebo Tata Bojs.
Shortlisty se zmiňují i o současné hvězdě českého rapového prostředí Annet X v kategorii Sólová interpretka a Videoklip. Calin s Ewou Farnou pak mají šanci na nominaci za videoklip a společný projekt se skladbou Ať je klid. Dvakrát nominován by mohl být také oblíbený raper Viktor Sheen se svým projektem BUKA.
Nominaci v kategorii Rap by pak mohl získat pardubický raper Nik Tendo a Decky nebo PTK. Andělské ceny myslí také na klasickou, alternativní i jazzovou hudbu.
V prvním kole hlasování se účastnilo celkem 427 akademiků. Mezi nimi jsou hudební profesionálové, novináři, kritici a dříve ocenění umělci. Z hlasování vyšlo vždy sedm interpretů v každé z patnácti kategorií.
Z druhého kola hlasování pak vzniknou samotné nominace. O vítězi nebo vítězce v kategorii Síň slávy už je tradičně rozhodnuto po první kole hlasování a jeho výsledek se veřejnost dozví na slavnostním večeru.
Samotný večer se uskuteční 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přenos budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo prostřednictvím YouTube streamu.
|
Ceny Anděl získali Mišík, Tichá či Monkey Business, Síň slávy uvítala Ivana Mládka
„Shortlisty Cen Anděl dobře ukazují, že česká hudba v roce 2025 nestagnovala. Jsem rád, že akademici svým hlasováním upozornili na řadu povedených nahrávek. A že mezi nimi mají zástupce jména tradiční i ta úplně nová. Kéž by jim teď hlasy odborné veřejnosti přinesly i větší pozornost veřejnosti široké,“ řekl předseda rady České hudební akademie Honza Vedral.
Předávání cen i letos doplní řada hudebních vystoupení. Ty nabídnou průlet aktuální domácí hudební tvorby. Součástí bude i vizuální show s originálním stage designem.