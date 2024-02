Nejvíce šancí v Cenách Anděl mají Viktor Sheen a navrátilci November 2nd

Nominace na Ceny Anděl Coca-Cola za rok 2023 Album

J.A.R. – JEZUS KRISTUS NEEXISTUS?

DAVID KOLLER – LP XXIII

NOVEMBER 2ND – NOVEMBER 2ND Skladba

ANNA K. – ÚDOLÍ VČEL

CALIN & VIKTOR SHEEN – SAFÍR

SOFIAN MEDJMEDJ & BEN CRISTOVAO – SLZY Skupina

J.A.R. – JEZUS KRISTUS NEEXISTUS?

JELEN – VŠECHNO BUDE DOBRÝ

NOVEMBER 2ND – NOVEMBER 2ND Sólová interpretka

ANNA K. – ÚDOLÍ VČEL

BARBORA POLÁKOVÁ – ON/OFF

PAM RABBIT – I LOVE THE INTERNET Sólový interpret

DAVID KOLLER – LP XXIII

JAKUB KÖNIG – HVĚZDY

VIKTOR SHEEN – PLANETA OPIC Společný projekt

CALIN & VIKTOR SHEEN – ROADTRIP

SOFIAN MEDJMEDJ & BEN CRISTOVAO – SLZY

ADAM PLACHETKA, ONDŘEJ HAVELKA – NEBE NA ZEMI Objev

TEREZA BALONOVÁ – LAMPIONY

MARCELL – DÉŠŤ

BARBORA MOCHOWA – WILL-O’-THE-WISP Videoklip

ANNET X & NOBODYLISTEN – VRSTVY (režie J. Moravec)

BERT & FRIENDS – NIGHT RIDER (režie A. Romanutti, A. Kořínek)

DNÉ – TRAPS IN MY FEED (FEAT. FVLCRVM) (režie L. Vacke) Alternativa a elektronika

PETRA HERMANOVA – IN DEATH’S EYES

TOYOTA VANGELIS – VÝKLOPNÝ SVĚTLOMETY

ANNA VAVERKOVÁ – POZDRAVY Z POLEPŠOVNY Folk

BRATŘI EBENOVÉ – CO MY VÍME

PAVEL ČADEK – STEPNÍ VLK

MARIE PUTTNEROVÁ – LAILA TOV Jazz

ŠTĚPÁNKA BALCAROVÁ – EMOTIONS

D. DORŮŽKA, R. FISCHMANN, M. NOVÁK – GILGUL

TOMÁŠ SÝKORA TRIO & AID KID – ALCHEMY Klasika

MARTINŮ VOICES – BRITTEN

J. ŠPAČEK, M. SEKERA, SOČR, P. POPELKA – MARTINŮ: KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR, HOUSLOVÁ SONÁTA Č. 3, PĚT KRÁTKÝCH SKLADEB

L. VONDRÁČEK, SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK, T. BRAUNER – RACHMANINOV: KLAVÍRNÍ KONCERTY (KOMPLET), RAPSODIE NA PAGANINIHO TÉMA Rap

MC GEY – O TATÍNKOVI, KTERÝ USNUL

SMACK, HUCLBERRY – END 2 END

YZOMANDIAS – YZOMANDIAS II: ZPÁTKY NA SVOJÍ PLANETU Rock

EXORCIZPHOBIA – SPIRITUAL EXODUS

NOVEMBER 2ND – NOVEMBER 2ND

PAN LYNX – KDO SE BOJÍ, MUSÍ DO LESA Slovenské album

HEX – KDE JE TU LÁSKA?

PETER LIPA – NOLA

ZUZANA SMATANOVÁ – ROZPRÁVAČ