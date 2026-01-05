Ceny Anděl za loňský rok vyhlásí v dubnu v prostorách pražského Výstaviště

Pětatřicátý ročník Cen Anděl, vyhlašovaných Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI), se letos uskuteční v sobotu 11. dubna. Vyhlášení nejlepších interpretů a nahrávek tuzemské hudební scény se bude konat stejně jako vloni v prostorách Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti. I v letošním roce pořadatelé plánují využít oba velké pavilony.
Členové České hudební akademie, sestavené z téměř 700 profesionálů z hudební branže, hudebních kritiků, novinářů i dříve oceněných muzikantů, budou opět vybírat vítěze ocenění celkem v šestnácti kategoriích – Album, Skladba, Skupina, Sólová interpretka, Sólový interpret, Objev, Společný projekt, Videoklip, Síň slávy, Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rap, Rock a Slovenské album.
V každé kategorii, vyjma Síně slávy, bude na základě hlasování České hudební akademie na konci ledna sestaven shortlist vždy sedmi hudebních děl a interpretů. V polovině února budou oznámeny nominace a v následném posledním kole hlasování bude rozhodnuto o vítězích. Ti budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu, včetně vítěze kategorie Síň slávy, o němž rozhodují akademici již v prvním kole hlasování.
I tentokrát doplní předávání Andělů řada hudebních vystoupení, která nabídnou aktuální průlet světem domácí hudební tvorby, spolu s doprovodnou vizuální show a originálním stage designem.
„Jména vystupujících standardně zveřejňujeme až po nominacích, které jsou pro nás při sestavování hudebního programu stěžejní. Oznámení letošního line-upu tak plánujeme na druhou půli března,“ předesílá producentka cen Anděl Lucka Hájková.