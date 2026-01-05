Ceny Anděl za loňský rok vyhlásí v dubnu v prostorách pražského Výstaviště

Autor:
  13:19
Letošní udílení Cen Anděl za rok 2025 se bude konat 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přímý přenos budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo prostřednictvím streamu na YouTube.
Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola | foto: Zbyněk Surovec

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola
Andělem v kategorii Skupina vyznamenaní Roman Holý a Matěj Ruppert z kapely...
Pam Rabbit. Fanoušků už má sice pár let víc než milion, ale teď ji...
Zpěvačka Pam Rabbit s Cenou Anděl pro sólovou interpretku roku (30. března 2024)
12 fotografií

Pětatřicátý ročník Cen Anděl, vyhlašovaných Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI), se letos uskuteční v sobotu 11. dubna. Vyhlášení nejlepších interpretů a nahrávek tuzemské hudební scény se bude konat stejně jako vloni v prostorách Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti. I v letošním roce pořadatelé plánují využít oba velké pavilony.

Členové České hudební akademie, sestavené z téměř 700 profesionálů z hudební branže, hudebních kritiků, novinářů i dříve oceněných muzikantů, budou opět vybírat vítěze ocenění celkem v šestnácti kategoriích – Album, Skladba, Skupina, Sólová interpretka, Sólový interpret, Objev, Společný projekt, Videoklip, Síň slávy, Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rap, Rock a Slovenské album.

Ceny Anděl získali Mišík, Tichá či Monkey Business, Síň slávy uvítala Ivana Mládka

V každé kategorii, vyjma Síně slávy, bude na základě hlasování České hudební akademie na konci ledna sestaven shortlist vždy sedmi hudebních děl a interpretů. V polovině února budou oznámeny nominace a v následném posledním kole hlasování bude rozhodnuto o vítězích. Ti budou vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu, včetně vítěze kategorie Síň slávy, o němž rozhodují akademici již v prvním kole hlasování.

I tentokrát doplní předávání Andělů řada hudebních vystoupení, která nabídnou aktuální průlet světem domácí hudební tvorby, spolu s doprovodnou vizuální show a originálním stage designem.

„Jména vystupujících standardně zveřejňujeme až po nominacích, které jsou pro nás při sestavování hudebního programu stěžejní. Oznámení letošního line-upu tak plánujeme na druhou půli března,“ předesílá producentka cen Anděl Lucka Hájková.

Vstoupit do diskuse

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Kolegové vzpomínají na zesnulého herce Nečase. Záchranáři popsali, co se mu stalo

Herec Pavel Nečas si ve filmu Bajkeři zahraje trenéra bruslařek na letním...

Nečekaný odchod herce Pavla Nečase, který zemřel poslední den loňského roku, zasáhl jeho kamarády a kolegy nejen z herecké branže. Na sociálních sítích na něj vzpomíná například sportovní komentátor...

GLOSA: Co dům dal. Televizní silvestr už rezignoval na sebemenší nápad

Premium
Silvestrovská Všechnopárty

V silvestrovské estrádě z roku 1979 tipovali Miroslav Horníček a Jiří Sovák, že v roce 2020 bude mít televize pětadvacet kanálů, a prosili, aby alespoň jeden našel prostor pro jejich reprízu. Jistěže...

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

FILMY ROKU: Nejlepší byl Brutalista, na úplném dně Toulová. Zklamali i chvilkaři

Brutalista je příběh maďarského architekta László Tótha, který po emigraci do...

Nejnavštěvovanějšími filmy roku v českých kinech jsou Minecraft film, F1 a Vyšehrad Dvje. Ani jeden se ale nedostal mezi pět nejlépe hodnocených filmů redaktorů kulturní rubriky iDNES.cz. Těm vévodí...

Seriál Stranger Things opět zpopularizoval dávné hity. Generace Z nyní objevila Prince

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

K obrovské popularitě seriálu Stranger Things nepochybně přispěla i obratná práce autorů Matta a Rosse Dufferových s dobovými písničkami. Umisťovali je do děje tak nápaditě, že jim vdechli nový život...

5. ledna 2026  13:59

Ceny Anděl za loňský rok vyhlásí v dubnu v prostorách pražského Výstaviště

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Letošní udílení Cen Anděl za rok 2025 se bude konat 11. dubna v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Přímý přenos budou moci diváci sledovat v hlavním vysílacím čase na ČT1 nebo...

5. ledna 2026  13:19

Bývalý šéf festivalu Votvírák je ve vazbě, dluží téměř 20 milionů korun

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor...

Programový ředitel milovického festivalu Votvírák a jeho bývalý organizátor Artur Kaiser je už měsíc v ruzyňské vazební věznici. Vyplývá to z informací uvedených v insolvenčním rejstříku. V oddlužení...

5. ledna 2026  13:04

Hokej a vánoční pohádky. Nejvíce diváků u televize si loni zajistily dvě obvyklé jistoty

Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Televizní sledovanost roku 2025 se držela dlouholeté tradice. Nejsledovanějšími pořady se staly dvě premiérové vánoční pohádky, čtyřikrát se ve vítězné desítce objevil hokejový šampionát seniorské...

5. ledna 2026  11:40

RECENZE: Kýč? Tento příběh se ale stal. Hudsonová a Jackman zpívají Smutný song

60 % Premium
Z filmu Smutný song

Řeklo by se kýč. Jenže příběh, který popisuje snímek Smutný song, se skutečně stal a manželskou dvojici, jež se prosadila interpretací slavných písní Neila Diamonda, hrají Kate Hudsonová a Hugh...

5. ledna 2026

Vřískot, Asterix, Mimoni? Rok filmových návratů ovládne Nolanova Odyssea

Premium
Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmový rok 2026 sice ještě může překvapit, protože někteří zajímaví tvůrci své projekty drží do poslední chvíle pod pokličkou, ale zatím se plán distribučních premiér kloní spíše k další sezoně,...

4. ledna 2026

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

4. ledna 2026  11:23

Jarý i Arazím sloužili v Hradci, ale proslavili Brno. Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí

Alena Antalová a Tomáš Töpfer v seriálu Četnické humoresky

V neděli uplyne 25 let od prvního vysílání Četnických humoresek. Dobu první republiky sice výrazně zkreslovaly, čerpaly však ze skutečných kriminálních případů meziválečného období a autenticky...

4. ledna 2026  8:48

Hudební události roku? Dorazí Cave, Lorde či Clapton, desky chystají Koller i Lucie

Premium
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Pokud jde o koncerty a letní festivaly, má už hudební fanoušek v čerstvě nakrojeném roce 2026 poměrně jasno. Na letiště v Letňanech zavítá v rámci festivalu Metronome Prague Nick Cave s doprovodnou...

3. ledna 2026

GLOSA: Novoroční chmury? Dejte si terapii pravdou s Harrisonem Fordem

Ze seriálu Terapie pravdou (2025)

Každý (se) posilujeme jinak. Někdo se začátkem nového roku zamíří do fitka, někdo k terapeutovi, někdo zas na hory a někdo třeba domů na gauč. Špatná možnost neexistuje. Pochmurnému lednovému času je...

3. ledna 2026  11:48

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

TELEVIZIONÁŘ: Ze záviděníhodné smlouvy se vyloupl seriálový thriller Na útěku

James Nesbitt v sérii Na útěku

Od Nového roku se na streamovací službě Netflix objevuje osmidílná premiérová série Na útěku, která vzešla z předlohy populárního autora thrillerů Harlana Cobena.

3. ledna 2026  9:01

Slovensko je jako z Hunger Games. Píšu i díky němu, říká britský spisovatel Bryndza

Premium
Robert Bryndza je jedním z nejprodávanějších autorů knižních detektivek...

Narodil se v přímořském městě na východě Británie, a ačkoliv už jako náctiletý vášnivě rád psal, pokusil se nejdřív o kariéru herce. Ta spisovatelská se mu zdála příliš nedostižná. Přesto se svého...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.