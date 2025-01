Tolik nové hudby! Ceny Anděl letos předají v Křižíkových pavilonech

Ceny Anděl Coca-Cola 2024, které jsou vyhlašovány Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI), čeká v tomto roce několik novinek. Nejvýraznější změnou oproti předešlým letům bude nový způsob moderování. Zatímco dřívějšími ročníky provázeli nanejvýš dva moderátoři, letos se v rolích průvodců slavnostním ceremoniálem vystřídá hned několik známých tváří z prostředí současné hudebně-kulturní sféry.

„Večer chceme ještě více oživit zapojením několika moderátorských osobností, od populárních tváří po poměrně nečekaná jména. Těšíme se, že to celé události přidá na divácké atraktivitě, a zároveň neubere na důstojnosti ocenění, kterou si s Cenami Anděl spojujeme,“ uvádí Lucka Hájková z pořádající společnosti Luff Production.

Další změnou je také prostor, kde se slavnostní udílení odehraje. Vyhlášení interpretů tuzemské populární i žánrové hudby, kteří nejvíce oslovili Českou hudební akademii, se letos bude konat v prostředí Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti.

Co se nemění, je systém hlasování o vítězích Andělů. Ten zůstává tříkolový a plně v režii ČNS IFPI. Do České hudební akademie, která hlasuje o vítězích cen, bylo letos osloveno téměř 700 profesionálů z hudební branže – hudebních kritiků, novinářů, dramaturgů i dříve oceněných hudebníků. Po aktuálně konaném prvním hlasovacím kole bude na konci ledna představeno vždy sedm přednominací v každé z letošních patnácti kategorií. Z následujícího kola vzejdou nominace, a nakonec do třetice rozhodne akademie o vítězích.

Výjimkou při hlasování zůstává již tradičně Síň slávy, kde je hlasování jednokolové a jejíž vítěz bude rovnou vyhlášen v rámci ceremoniálu. Sošku Anděla se šalmají akademického sochaře Jaroslava Róny si v tento večer odnesou také vítězové všech ostatních kategorií. Těmi jsou stejně jako v loňském roce Album, Skladba, Skupina, Sólová interpretka, Sólový interpret, Objev, Společný projekt, Videoklip, Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rap, Rock a Slovenské album.

„Tolik nové hudby jako v současnosti nikdy v historii nevycházelo. Ceny Anděl soustavně sledují a reflektují aktuální českou hudební scénu a její vývoj z mnoha profesionálních pohledů a v celé šíři. Přijde nám důležité v tak ohromné produkci upozorňovat na kvalitní nahrávky od hlavního proudu až po okrajovější žánry,“ popisuje předseda rady České hudební akademie Honza Vedral.

Radu akademie tvoří společně s ním hudební publicista Josef Vlček, ředitelka ČNS IFPI Petra Žikovská a producentka Cen Anděl Lucka Hájková.

Jako každý rok doplní předávání Cen Anděl Coca-Cola 2024 také několik hudebních vystoupení s cílem představit aktuální průlet světem české hudební tvorby.

„Nebudeme mít tak jednu hlavní stage, ale každému z interpretů vytvoříme vlastní unikátní prostředí. Tento přístup jsme si úspěšně vyzkoušeli během covidových ročníků Cen Anděl, a věříme, že tím divákům, i vystupujícím, nabídneme ještě silnější zážitek,“ doplňuje art director Matyáš Vorda.