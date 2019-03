Andělé si kromě předávání cen připomenou také šedesát let Semaforu

Ano, stejně jako loni se do pražského Fora Karlín dostanou pouze nominovaní hudebníci, členové České hudební akademie a novináři, ale zkrátka nepřijdou ani fanoušci, kteří by si chtěli něco z večera rovněž užít.

„Na Red Bull Music Stage vystoupí čtyřnásobná držitelka Anděla Lenny, dříve oceněný a letos ve dvou kategoriích nominovaný Thom Artway či na objev a v rockové kategorii nominovaní The Atavists. Tuto trojici doplní kapely minus123minut, Ille a nadějná zpěvačka Hellwana,“ prozradila producentka Andělů Lucka Hájková. Dlužno dodat, že před Forem Karlín se bude samozřejmě hrát zdarma.

Největší hudební příznivci však budou muset do půl desáté usednout k televizi, protože přenos z ceremoniálu na ČT1 začne ve 21:35 a rovněž se bude na co těšit.

Poláková, Lucie či Kapitán Demo Videoklipy nominovaných interpretů uvede TV Óčko ve speciálním playlistu v neděli 3. března od 17.30 hodin.

Andělé si totiž letos přichystali oslavu jednoho zásadního kulturního výročí. „Speciálním číslem bude pocta divadlu Semafor, které letos slaví šedesát let od svého založení. Chceme oslavit neuvěřitelný přínos Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, bez jejichž písniček a vlivu si ani dnes kvalitní českou populární hudbu neumí nikdo představit,“ říká předseda České hudební akademie Honza Vedral.

Těžištěm večera samozřejmě bude předávání cen jak v hlavních, tak podle nově ustanovené tradice i v žánrových kategorií. Vyhlášení výsledků doplní originálně pojatá hudební vystoupení, o která se postarají nominovaní hudebníci i ti, kteří v uplynulém roce vydali výrazné album. Hostům slavnostního ceremoniálu i divákům České televize se představí například Miro Žbirka nominovaný mezi sólovými interprety, Tomáš Klus, opět Thom Artway a The Atavists, dále kapely Monkey Business (nominace v kategoriích album a skupina), Mandrage, kteří mají šanci uspět v soutěži jako skupina, Wohnout nebo raper Vladimir 518.

Co se vlastní soutěže týká, jak Barbora Poláková, tak Monkey Business vydali dobrá a silná alba. Ale cenu by si zasloužila Lucie, která přes vší letitou řevnivost jednotlivých členů zvládla do zdárného cíle po dlouhých letech dovést svou EvoLucii a vydupat ze sebe to nejlepší.

Poláková ovšem kraluje kategorii sólových interpretek a mezi sólovými interprety muži má navrch Miro Žbirka, který v Abbey Road vytvořil pozoruhodnou desku kombinující oldschoolové postupy s moderním pojetím.

Silná je letos kategorie objevů. Mikolas Josef sice zazářil na mezinárodním poli, ale z domácího pohledu se zdá, že dívčí kapela Vesna oslavující ženské motivy a slovanské kořeny si vybudovala silnější pozici.

Těžké rozhodování muselo být a osobní vkus a preference nutně vstoupily do kategorie videoklipů. Poláková klip k písni 2 - 8 - 5 revolučním způsobem natáčela a zároveň živě vysílala na Instagramu, Zlatíčka od Kapitána Dema standardně úspěšně balancují na hranici trapnosti a geniality a koneckonců inovativní je i klip Technický já, se kterým se Monika Načeva pirátsky nabourala do pořadu Sama doma.

Ale jak už to u podobných ocenění bývá, nominace je pocta, výhra bonus navíc. A večer bude hlavně oslava muziky.