Cenám Grammy letos dominují ženy. Zpěvačka Beyoncé má devět nominací

Píseň Black Parade zpěvačky Beyoncé, která byla zveřejněna v době loňské vlny protestů proti rasismu, se bude ucházet o titul nejlepší píseň roku.

Beyoncé za svoji kariéru získala dohromady 79 nominací na ceny Grammy, což je vůbec nejvíce mezi interpretkami. Udílení cen pro ni ale často nakonec skončilo zklamáním. Poté, co Recording Academy několikrát slíbila, že poskytne více prostoru umělcům, kteří nejsou bílí muži, by ale mohla zazářit, napsala agentura AFP.

Mimo jiné na předávání cen vystoupí hvězdy hudebního světa jako Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish, Harry Styles, Cardi B, Megan Thee Stallion nebo skupina BTS.

Taylor Swift má nominace za své album Folklore a Billie Eilish, která ovládla loňské udílení, by mohla zabodovat se svojí nahrávkou Everything I Wanted. Pozornost by mohla podle médií upoutat také raperka Megan Thee Stallion, která má na kontě čtyři nominace v kategorii objev roku. Mezi osmi kandidáty na ceny Grammy v této kategorii je sedm žen.



Ženy vládnou letos i žánru rocku. Pět nominací má rockerka Brittany Howardová, členka skupiny Alabama Shakes, za své sólové album Jamie. Mickey Guyton se jako první černoška bude ucházet o cenu Grammy v kategorii country za svůj titul Black Like Me.