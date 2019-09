Céline Dion se po 12 letech vrací do Česka. Zahájí zde evropské turné

Turné Courage World Tour se koná u příležitosti chystané desky Courage, která by měla vyjít 15. listopadu. Před pár dny z něj Dion zveřejnila hned tři skladby – Imperfections, Lying Down a Courage. Půjde o její první anglicky zpívané album po šesti letech.

Pražský koncert nabídne jak její nejznámější písně, mimo jiné I’m Alive, osobitou verzi All By Myself, samozřejmě i titulní skladbu z filmu Titanic My Heart Will Go On, ale také nové písně z chystaného alba.

Všechna její světová turné bývají vyprodaná. Loni se její koncert v novozélandském Aucklandu prodal téměř okamžitě a překupníci pak nabízeli vstupenky až za desetinásobek původní ceny. Tiskový mluvčí novozélandské vstupenkové společnosti, Brent Eccles, se pak musel omlouvat fanouškům, na které se nedostalo. Podle jeho slov byl zájem takový, jaký ještě za svou kariéru nezažil.

U nás bude prodej vstupenek na pražský koncert zahájen 4. října 2019 přesně v 10:00 hodin v prodejní síti Ticketportal. Členové iDNES Premium ale dostanou jedinečnou možnost zakoupit si vstupenky v klidu o den dříve a to od 3. října 2019 od 10:00 do 22:00.

Kanadská zpěvačka, jež sbírá ocenění již od svých osmnácti let, prodala za svoji doposud 35 let trvající kariéru téměř 250 milionů hudebních nosičů. Byla oceněna pěti cenami Grammy, dvěma Oscary, a již v roce 2004 obdržela cenu Diamond Award jako nejprodávanější zpěvačka všech dob. V roce 2016 pak Céline Dion získala ocenění Icon Award za celoživotní přínos od organizace Billboard Music Awards.