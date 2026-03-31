Paříži, jsem připravená! Celine Dion se i s vážnou nemocí vrací ke koncertování

Autor:
  11:41
Zpěvačka Celine Dion oznámila čtyři roky po propuknutí vážné nemoci návrat na koncertní pódia. Podle jejího pondělního vyjádření se cítí dobře a opět se těší na své fanoušky, pro které chystá v Paříži odehrát od září do října několik koncertů. Na velkolepý comeback se francouzská metropole chystala už od druhé poloviny března. Monumentální kulisou se pro významné oznámení stala Eiffelova věž.

Kanadská ikona oznámila hudební návrat v pondělí na svém instagramovém účtě speciálně v den svých 58. narozenin. Mezi 12. srpnem a 14. říjnem odehraje v pařížské aréně La Défense rovnou desítku koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem.

V emotivním videu poděkovala svým příznivcům za silnou podporu, kterou ji zásobovali v průběhu jejího boje s nevyléčitelnou nemocí, která ji omezuje v pohybu i ve zpěvu. „Každý ten uplynulý den jsem cítila vaše modlitby a podporu, vaši laskavost a lásku. Jsem vám všem vděčná. Nemůžu se dočkat, až vás znovu uvidím.“

Návrat na pódia s nadšením označila jako nejlepší dar jejího života. S pokorou prozradila, že jí její aktuální stav dovoluje znovu zpívat a dokonce i trochu tančit. „Jsem připravená. Cítím se dobře, jsem silná, nadšená, a samozřejmě i trochu nervózní,“ doplnila ve svém vyjádření.

Céline Dion přerušila před lety koncertování s postupným zhoršováním jejího zdravotního stavu. V roce 2022 jí lékaři diagnostikovali vzácné autoimunitní onemocnění známé jako syndrom ztuhlé osoby. Nevyléčitelná nemoc způsobuje postupnou svalovou ztuhlost a zapříčiňuje postiženému velmi bolestivé křeče.

Pravdu o svých každodenních strastech odhalila zpěvačka v dokumentu I Am: Céline Dion z roku 2024. Svým fanouškům se v něm pokusila přiblížit, co nemoc způsobuje a jak se s tím vyrovnat. „Je to, jako by vás někdo škrtil,“ odpověděla Céline tehdy na otázku novinářky Hody Kotbové, jaké to je s touto nemocí zpívat.

Že se ve francouzské metropoli schyluje k něčemu velkému, si mohli místní všimnout už od druhé poloviny března, kdy město zaplavily plakáty s texty jejích největších hitů jako I’m Alive, Encore Un Soir nebo ústřední píseň z filmu Titanic - My Heart Will Go On.

Pondělní video krátce po osmé večerní velkolepě podpořila do fialova rozzářená Eiffelova věž nápisem „Paris, je suis prête“ (Paříži, jsem připravená).

voguefrance

#Breaking: @CelineDion annonce son grand retour. Ce soir, jour de son anniversaire, elle prend possession de la Tour Eiffel et dévoile une série de 10 concerts à Paris, à partir du 12 septembre 2026, sur cinq semaines à la Défense Arena.

Le monument s’est fait écrin de cette annonce, devenant scène, parée de lumières vibrantes, chorégraphiées au rythme de ses titres emblématiques.

Des indices avaient déjà été glissés dans la capitale, avec des affiches installées dans les rues de la ville reprenant ses paroles phares. Un comeback à sa hauteur, monumental.

30. března 2026 v 22:01, příspěvek archivován: 31. března 2026 v 10:57
oblíbit odpovědět uložit

Vstupenky půjdou do prodeje od 7. dubna. Přestože pařížská hala La Défense disponuje velkorysou kapacitou 40 tisíci míst, ohledně návratu kanadské pěvecké legendy se dopředu počítá s mimořádným poptávkou po vstupenkách.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

