Paříži, jsem připravená! Celine Dion se i s vážnou nemocí vrací ke koncertování

Kanadská ikona oznámila hudební návrat v pondělí na svém instagramovém účtě speciálně v den svých 58. narozenin. Mezi 12. srpnem a 14. říjnem odehraje v pařížské aréně La Défense rovnou desítku koncertů, kde se bude chtít pro své fanoušky vrátit v tom nejzářivějším světle. Vše však proběhne pod přísným lékařským dohledem.
V emotivním videu poděkovala svým příznivcům za silnou podporu, kterou ji zásobovali v průběhu jejího boje s nevyléčitelnou nemocí, která ji omezuje v pohybu i ve zpěvu. „Každý ten uplynulý den jsem cítila vaše modlitby a podporu, vaši laskavost a lásku. Jsem vám všem vděčná. Nemůžu se dočkat, až vás znovu uvidím.“
Návrat na pódia s nadšením označila jako nejlepší dar jejího života. S pokorou prozradila, že jí její aktuální stav dovoluje znovu zpívat a dokonce i trochu tančit. „Jsem připravená. Cítím se dobře, jsem silná, nadšená, a samozřejmě i trochu nervózní,“ doplnila ve svém vyjádření.
Nemůžeme najít lék, který by fungoval, říká sestra nemocné Céline Dion
Céline Dion přerušila před lety koncertování s postupným zhoršováním jejího zdravotního stavu. V roce 2022 jí lékaři diagnostikovali vzácné autoimunitní onemocnění známé jako syndrom ztuhlé osoby. Nevyléčitelná nemoc způsobuje postupnou svalovou ztuhlost a zapříčiňuje postiženému velmi bolestivé křeče.
Pravdu o svých každodenních strastech odhalila zpěvačka v dokumentu I Am: Céline Dion z roku 2024. Svým fanouškům se v něm pokusila přiblížit, co nemoc způsobuje a jak se s tím vyrovnat. „Je to, jako by vás někdo škrtil,“ odpověděla Céline tehdy na otázku novinářky Hody Kotbové, jaké to je s touto nemocí zpívat.
Jako by vás někdo škrtil, říká o syndromu ztuhlosti nemocná Céline Dion
Paříž už se nemůže dočkat
Že se ve francouzské metropoli schyluje k něčemu velkému, si mohli místní všimnout už od druhé poloviny března, kdy město zaplavily plakáty s texty jejích největších hitů jako I’m Alive, Encore Un Soir nebo ústřední píseň z filmu Titanic - My Heart Will Go On.
Pondělní video krátce po osmé večerní velkolepě podpořila do fialova rozzářená Eiffelova věž nápisem „Paris, je suis prête“ (Paříži, jsem připravená).
Vstupenky půjdou do prodeje od 7. dubna. Přestože pařížská hala La Défense disponuje velkorysou kapacitou 40 tisíci míst, ohledně návratu kanadské pěvecké legendy se dopředu počítá s mimořádným poptávkou po vstupenkách.