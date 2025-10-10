Mezi našimi horami vznikly ty nejlepší melodie. Nikdo na ně nemůže, zjistil Čechomor

V rozhovoru s dlouholetými lídry souboru houslistou a zpěvákem Karlem Holasem a zpívajícím kytaristou Františkem Černým došlo nejen na vzpomínání na Proměny, ale také na film Petra Zelenky Rok ďábla a také na to, proč se chystaného turné nezúčastní Jaz Coleman.
Co všechno čeká Čechomor v rámci oslav výročí alba?
Holas: Na příští rok připravujeme turné, na němž nás doprovodí Lenka Dusilová a orchestr Prague Philharmonia. Začne v listopadu, pokračovat bude v prosinci a jeden koncert se nám přehoupne do roku 2027. Chystáme ještě spoustu dalších věcí a před několika dny jsme nahráli dvě staronové písničky, které pro orchestr zaranžoval náš klávesista Honza Kolář. A v plánu je také kompletní nové album, které bychom chtěli vydat ještě před turné. Pracovně mu říkáme Proměny II, ale může být, že se ten název ještě změní.
Dneska nevíme, co v tom filmu vlastně byla pravda a co fikce.