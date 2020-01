RECENZE: Soundtrack z muzikálu Cats hladí, ale umí i vystrčit drápky

O nejnovější filmové adaptaci muzikálu Cats režiséra Toma Hoopera, autora oscarové Královy řeči, se píše mnohé, jde o kontroverzní počin. Hovoří se o monstrózním propadáku, podivně bizarní digitální podívané a podobně. Nic z toho se však netýká hudební stránky věci.

Mimo diskusi je totiž fakt, že skladatel Andrew Lloyd Webber je muzikálový génius. Jeho smysl pro klenuté velkolepé melodie, které dokážou perfektně doprovodit a ilustrovat děj, je nepřekonatelný. Pomiňme jeho slavná díla jako Jesus Christ Superstar, Evitu nebo Fantoma opery a soustřeďme se na soundtrack z Cats, což je vlastně další klasika. Ústřední píseň Memory zná i ten, kdo Kočky nikdy na pódiu neviděl.

Webberova melodická jasnozřivost obstojí prakticky v jakémkoliv podání. Na filmovém soundtracku zpívají Jason Derulo, Idris Elba, Judi Denchová, Taylor Swift nebo Ian McKellen, aranžmá se nebojí tanečních rytmů a jako celek to funguje bezvadně.

Strhující je árie Jellicle Songs For Jellicle Cats, kanonáda chytlavých melodických linek, vygradovaná až do slastného pocitu naprostého naplnění. V dalších písních se melodie proplétají jako toulavá kočka u plotu, která hledá kousek žvance, za který je ochotna nasadit vlastní kožich a klidně utržit i nějaký ten šrám.

Vzhledem k tomu, že Cats vlastně nemají nijak silný příběh – jde o adaptaci básnické sbírky amerického spisovatele, dramatika a básníka T. S. Elliota Praktická příručka o kočkách – záleží v tomto případě mnohem víc na hudební stránce. Muzika je hlavním hybatelem děje a emocí.

Stejně tak interpreti. Ian McKellen není školený zpěvák, ale v jeho hlase se odráží přesně to, co jeho postava potřebuje. Jeho projev je hravý, poťouchlý, a když se zasměje, zní to, jako když vás kočičí mazlíček v rámci hry drápne do tváře. Bolí to, pálí, zároveň ale víte, že vám takto svérázným způsobem vyznává náklonnost.

Cats Original Soundtrack Hodnocení­: 70 %

Kočky mají devět životů, podobně i jejich muzikálová verze snese mnoho úprav a interpretací. Pokud jde o tento soundtrack, nejde jen o přívažek k diskutované filmové podobě, ale o další potvrzení životaschopnosti tohoto díla. A závěrečná píseň Beautiful Ghost v podání Taylor Swift, která vznikla čistě pro účely Hooperovy filmové adaptace, přesně zapadá do koncepce a nálady celé té kočičí maškarády. V produkční práci Grega Wellse, spolupracovníka zpěvaček Adele, Katy Perry, Céline Dion nebo kapely Aerosmith vznikl soundtrack šťavnatý, přítulný i dravý zároveň.