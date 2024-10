RECENZE: Slast i bolest. Cathedral In Flames prožívají gotický rock až na dřeň

Gotický rock je možné dělat a mnoho způsobů. Lze donekonečna nostalgicky lpět na zatuchlých textových a hudebních klišé, nebo je možné v tomto jen na první pohled konzervativním žánru nacházet stále nové možnosti vyjádření, nové emoce, aniž dojde k popření jeho podstaty.

Cathedral In Flames se přiklánění k druhé možnosti, a pokud měl někdo obavy, zda kapela dokáže navázat na předchozí výborné album Hang Me High, Bury Me Deep, už úvodní skladba Deep Grave z novinky Count To Nine nabídne více než ráznou odpověď.

Ostrý kytarový riff, svižné tempo, jako klubko hadů se proplétající hlasy Ambry von Bernstein a Philla Lee Falla, monumentální melodická klenba a mrazení v zádech. Než stačíte vstřebat všechny odstíny a nálady, které skladba nabízí, je tu Summertime s vyloženě slastným refrénem. Opět se toho v ní děje tolik, že je potřeba pečlivý poslech, který odhalí její rafinovanou kompoziční i zvukovou výstavbu.

Producentem alba je John Fryer, který v minulosti opečovával alba Fields Of The Nephilim, Depeche Mode, Paradise Lost, Cradle Of Filth a dalších. V jeho rukou Cathedral In Flames znějí mohutně, velkolepě a přitom tajuplně. Zvuk je navrstvený z mnoha ploch, ale zároveň dostatečně prostorný. Z desky zní kromě hutných kytar i elektronika, vše je logicky a beze švů propojeno se vším.

Podle slov kapely nebyla produkce alba úplně jednoduchý proces. Kytarista, baskytarista a skladatel Gatsby, který měl společně s Fryerem na starosti konečnou podobu, prozradil, že nějakou dobru trvalo, než si kapela zvykla na jeho představu o zvuku. Často to byl boj, ale nakonec vše dopadlo k naprosté oboustranné spokojenosti.

Count To Nine 85 % Cathedral In Flames

Jenže velké a důležité věci často musejí vznikat v krvi, potu, slzách a zjitřelých vášních, aby byly živoucí a uvěřitelné. A gotický rock, kromě jiného, je žánr postavený na vášni a emocích, které z písniček prostě musejí sálat. Jinak je to jen bezcílné bloumání po hřbitově.

Samozřejmě tu najdeme odkazy na klasické gotické kapely, které mají Cathedral In Flames v krvi – slyš například Not Another Vampire Song – ale v jejich případě nejde o kopírování, ale hrdé přihlášení se ke kořenům.

I na Count To Nine se „své“ písničky dočkala i Ambra. Na předchůdci to byla baladická Dia de los muertos, tentokrát jí Phill Lee a Gatsby do hrdla vložili neméně opojnou Steam Punk Queen.

Je tu vše. Temný western, prach a sůl v očích, lovecraftovské sny v čarodějném domě. Bolest, hněv, strach i odhodlání. Je tu gotický rock prožitý, nikoliv odvozený. V žánru, který Cathedral In Flames přijali za svůj, momentálně na tuzemské scéně absolutně nemají konkurenci.