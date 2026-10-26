Multižánrový virtuóz. Ve Slavkově u Brna vystoupí kytarista Carlos Santana

Carlos Santana patří k hudebníkům, kteří zásadním způsobem proměnili podobu moderní populární hudby. Jeho jedinečný styl, v němž se snoubí afrokubánské rytmy, blues, rock a jazz, překračuje hranice žánrů, kultur i generací.
Světovou pozornost na sebe strhl již v roce 1969 slavným vystoupením na festivalu Woodstock, které odstartovalo jeho mimořádnou kariéru. Následující alba Santana (1969) a Abraxas (1970) přinesla klasické skladby jako Evil Ways, Black Magic Woman nebo Oye Como Va a upevnila jeho postavení mezi nejvýraznějšími osobnostmi světové hudební scény.
Další mimořádnou kapitolu jeho kariéry představuje album Supernatural z roku 1999, které se stalo celosvětovým fenoménem. Nahrávka, na níž Santana spolupracoval s řadou významných umělců, včetně Roba Thomase a kapely Matchbox Twenty, přinesla megahity Smooth a Maria Maria. Album získalo devět cen Grammy, včetně ocenění za album roku a nahrávku roku, a definitivně potvrdilo Santanovu schopnost oslovovat nové generace posluchačů.
Jeho koncerty jsou proslulé mimořádnou atmosférou, instrumentální virtuozitou a schopností propojit publikum prostřednictvím hudby. Santana je zároveň již čtrnáctým rokem rezidentním umělcem v lasvegaském House of Blues v resortu Mandalay Bay.
Vstupenky na vystoupení v Zámecké zahradě ve Slavkově u Brna budou v prodeji od 30. října od 10:00 hodin v ceně od 2 000 Kč.