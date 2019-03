RECENZE: Moderní Popelka. Drzá raperka Cardi B je zjevením sezony

Čím Invasion Of Privacy uchvátila jak kritiky, kteří nešetří chválou, tak posluchače, již desku svou nákupní horečkou vynesli na vrchol amerického žebříčku prodeje desek Billboard 200? Je odvážná, je drzá, ale hlavně je opravdová.

Příběh dívky z newyorského Bronxu, která nejdřív pracovala v supermarketu na Manhattanu, v devatenácti se živila jako striptérka, aby se vymanila z násilného vztahu, a následně ve čtyřiadvaceti s písní Bodak Yellow sesadila ze singlového žebříčku superstar Taylor Swiftovou, připomíná moderní Popelku. A deska jej vlastně vypráví.

Prezidentský slovník

Jinak i Cardi B se drží žánrem skoro až vyžadovaných atributů. Takže všechny tracky jsou označené upozorněním na vulgarismy a jsou tu samé „bitches“, „fuck“, „shit“ „pussy“ a jiný prezidentský slovník. Řadu hostovaček od skupiny Migos přes americkou zpěvačku SZA, rapera Chance the Rapper po jeho britského kolegu 21 Savage.



Zároveň se oproti hiphopovému mainstreamu přece jen vymezuje.

Zaprvé jsou tu prvky latinské hudby nebo moderního r’n’b, které do nahrávky vstupují a vyvažují rapování, které možná není tak na výši jako u jiných zavedených kolegů. I když v songu Thru Your Phone o odhalené nevěře to ze sebe Cardi B sype v pěkné kadenci. V kombinaci se sladkým zpívaným refrénem je to pecka. A zbytek nahrávky aspoň nezní zbytečně vycizelovaně a vykalkulovaně.

Invasion Of Privacy autor: Cardi B Hodnocení­: 80 %

Asi nejdůležitější je však na nahrávce zmíněná drzost a z ní plynoucí humor, který si nebere servítky. Tak jen namátkou přirovnává svoje poprsí ke dvojčatům Beyoncé, modelku Chrissy Teigenovou a Rihannu vyzývá na trojku a jednou dokonce při sexu křičí vlastní jméno. Ale dělá to všechno s takovým pomrkáváním, že to zjevně i v době, kdy každého uráží všechno, jednoduše prochází.

V jednom balíčku se tak v případě Invasion of Privacy setkává hodně autentický, protože osobní materiál, který zároveň dokáže masově pobavit. K tomu ještě Cardi B zvládne zaujmout i posluchače, kteří hip hopu dvakrát neholdují, neboť tady se všechny skladby nezdají být na jedno brdo, což jinak při nakukování do „cizích žánrů“ nefanoušek dost často pociťuje.

Deska roku, za kterou ji považuje magazín Time, to asi není, ale velmi zásadní nahrávka zcela určitě.

Raperka Cardi B na předávání cen Grammy (únor 2019):