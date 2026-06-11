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Páska na ruce stála mě všechno. Raper Calin složil poctu kapitánovi Krejčímu

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  11:21
Hudba a sport jde dlouhodobě neodmyslitelně dohromady. Při právě startujícím mistrovství světa ve fotbale, které společně pořádají Spojené státy, Mexiko a Kanada, vypustil do světa trojnásobný Český slavík Calin poctu kapitánovi reprezentace Ladislavu Krejčímu. Ten si ji bude moci pro povzbuzení pustit před pátečním úvodním utkáním českého výběru proti Jižní Koreji.
Raper Calin složil poctu pro kapitána české fotbalové reprezentace Ladislava...

Raper Calin složil poctu pro kapitána české fotbalové reprezentace Ladislava Krejčího | foto: koláž iDNES David Votruba

Raper Calin
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Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Tomáš Chorý a...
Zleva Matěj Kovář a Ladislav Krejčí
17 fotografií

Nejstreamovanější český umělec s moldavskými kořeny Calin v novém hitu složil Ladislavu Krejčímu poklonu nejen coby bývalému lídrovi letenského klubu, ale především za nošení kapitánské pásky, kterou v národním týmu převzal po Tomáši Součkovi.

„Jsem hráč do týmu, neumím zradit. Míchám karty, ty nejsou dány. Kopu ten vrchol, dívej se mami, z Rosic do Anglie. Za můj národ musím tvrdě, za mojí ekipou se tyčím já. Moje páska na mý ruce stála mě všechno, proto běžím dál,“ zní oslavně v textu populárního rapera. Hudební produkci písně obstaral NobodyListen.

Nová Calinova píseň není jedinou, ve které se odkaz na českého kapitána objevil. Společně s několika bývalými spoluhráči pražské Sparty se Krejčí v roce 2024 ukázal ve videoklipu ke Cainově písničce Window Shopper.

V hitu Letná na něj v roce 2024 zase poukázal raper a zapřísáhlý fanoušek klubu Rohony: „Sparta jediná, Sparta železná. Tady to já znám, vím, kdo je můj kapitán“. Hudební pocta pražskému klubu s více 30 miliony přehrání na platformách YouTube a Spotify se tehdy za krátkou dobu dostala do povědomí veřejnosti jako neoficiální hymna AC Sparty Praha.

Nejstreamovanějším umělcem Spotify se letos stal Bad Bunny, v Česku kraluje Calin

Ladislav Krejčí, jenž se po ročním angažmá ve španělské Gironě přesunul do anglické Premier League, kde se stal klíčovým hráčem Wolverhamptonu, letos v březnu výrazně pomohl českému nároďáku k senzačnímu postupu na mistrovství světa.

Zde se národní výběr objeví poprvé po dlouhých 20 letech. Úvodní utkání proti týmu Jižní Koreje můžete sledovat v online reportáži na našich stránkách od páteční čtvrté hodiny ranní.

Autentický kapitán. Krejčí: Chci být spontánní, pořád se poznávám. O čem sní?
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