Nejstreamovanější český umělec s moldavskými kořeny Calin v novém hitu složil Ladislavu Krejčímu poklonu nejen coby bývalému lídrovi letenského klubu, ale především za nošení kapitánské pásky, kterou v národním týmu převzal po Tomáši Součkovi.
„Jsem hráč do týmu, neumím zradit. Míchám karty, ty nejsou dány. Kopu ten vrchol, dívej se mami, z Rosic do Anglie. Za můj národ musím tvrdě, za mojí ekipou se tyčím já. Moje páska na mý ruce stála mě všechno, proto běžím dál,“ zní oslavně v textu populárního rapera. Hudební produkci písně obstaral NobodyListen.
Nová Calinova píseň není jedinou, ve které se odkaz na českého kapitána objevil. Společně s několika bývalými spoluhráči pražské Sparty se Krejčí v roce 2024 ukázal ve videoklipu ke Cainově písničce Window Shopper.
V hitu Letná na něj v roce 2024 zase poukázal raper a zapřísáhlý fanoušek klubu Rohony: „Sparta jediná, Sparta železná. Tady to já znám, vím, kdo je můj kapitán“. Hudební pocta pražskému klubu s více 30 miliony přehrání na platformách YouTube a Spotify se tehdy za krátkou dobu dostala do povědomí veřejnosti jako neoficiální hymna AC Sparty Praha.
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Ladislav Krejčí, jenž se po ročním angažmá ve španělské Gironě přesunul do anglické Premier League, kde se stal klíčovým hráčem Wolverhamptonu, letos v březnu výrazně pomohl českému nároďáku k senzačnímu postupu na mistrovství světa.
Zde se národní výběr objeví poprvé po dlouhých 20 letech. Úvodní utkání proti týmu Jižní Koreje můžete sledovat v online reportáži na našich stránkách od páteční čtvrté hodiny ranní.
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