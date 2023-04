VIDEO: Možná si moje písničky budou pouštět taxikáři, říká objev roku Calin

„Rozhodně jsem nečekal, že dostaneme cenu v každé kategorii, v které jsme byli nominováni. Bylo tam tolik skvělých interpretů a projektů, takže si toho hrozně vážím a myslím, že táta by tomu nevěřil,“ svěřuje se David Žbirka.

Dodává ještě, že ocenění pro Posledné veci si váží i z toho důvodu, že šlo o jeho první produkci pro jiného interpreta a také první hudební spolupráci s tátou.

„Byla to pro mě velká škola, všechno, co jsem se během prací na tátově desce naučil, využiju do budoucna,“ svěřuje se.

Objevem roku se stal zpěvák Calin za album Popstar. Říká, že měl připravenou úplně jinou děkovnou řeč, ale v okamžiku, kdy přišel na pódium převzít sošku, se mu slova vytratila.

„Získat Anděla za objev roku určitě nebyla priorita číslo jedna, ale jsem za ni rád. Můj postoj coby umělce se rozhodně nezmění. Jak už jsem říkal, nemyslím si, že jsem objev roku. Hudbu dělám už dlouho a myslím, že jsem se dostal do fáze, v níž bych neměnil nic, co dělám,“ tvrdí Calin.

„Všiml jsem si, že písnička Hannah Montana se dostává do playlistů mezi Kabáty a Karla Gotta, což mě docela překvapuje. Myslím, že by se z ní mohla stát věc, kterou si budou ještě za třicet let pouštět taxikáři a bude se možná hrát i na zábavách, což by bylo fajn,“ dodává ještě.